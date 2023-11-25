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Белый новогодний маникюр 2024: яркие варианты под любой праздничный образ (фото)

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Автор
Белый дизайн маникюра всегда в моде Новость обновлена 25 ноября 2023, 15:46
Белый дизайн маникюра всегда в моде. Фото instagram.com

Ничто так не украшает ваши ручки, как хорошо подобранный нейл-арт

На пороге новогодние праздники, поэтому важно тщательно продумать свой образ для этого важного события. Это включает в себя выбор прически, макияжа и маникюра.

Одним из отличных вариантов является белый новогодний маникюр, который придает образу элегантность, стиль и изысканность. Мы подготовили несколько захватывающих идей, которые смогут вдохновить представительниц прекрасного пола на создание неповторимого облика.

В белых тонах с блестками

Это отличный выбор для тех, кто хочет выделиться на празднике. Зимний маникюр с блеском всегда в тренде и привлекает внимание многих. В праздничные дни он может создать эффектный образ.

Маникюр на Новый год в белых тонах с блестками
Маникюр на Новый год в белых тонах с блестками

С рисунком

С тематическими рисунками: елочками, оленями, снеговиками и прочими символами праздника. Вы можете добавить рисунок на один ноготь или украсить каждый из них.

Белый новогодний маникюр с рисунком
Белый новогодний маникюр с рисунком

Французский маникюр

Вы можете остановить свой выбор на простом дизайне. Альтернативно, можно экспериментировать с французским маникюром, добавляя вязаные элементы, блеск, узоры и другие декоративные "штучки".

Маникюр на Новый год в белых тонах 2024 френч
Маникюр на Новый год в белых тонах 2024 френч

Также можно подглядеть в трендах маникюра 2023. "Ангельский" дизайн вам точно понравится.

Теги:
#Мода #Маникюр #Новый год #Белый маникюр #белый лак