Не делайте так: топ-5 трендов маникюра, которые сделают из вас колхозницу (фото)

5 вариантов маникюра, которые уже считаются антитрендом

Представители нейл-индустрии всегда стремятся найти новаторские концепции, чтобы приятно удивлять свою клиентскую базу. Однако учитывая стремительные изменения в модных тенденциях, невнимательность к актуальным трендам маникюра может привести к тому, что вы прослывете деревенщиной.

Руки — это визитная карточка каждой барышни, поэтому они должны быть ухоженными, мягкими и с изящным маникюром. Если вы выбираете устаревший дизайн нейл-арта, вы портите общее впечатление своего каждодневного образа.

"Телеграф" выбрал пять антитрендов маникюра, которые уже давно неактуальны. В "черном списке" вязаные ногти, разноцветный френч и еще 3 дизайна, которых нужно избегать.

Вязанные ногти

Это было модно еще несколько лет назад, а сейчас лучше отказаться от такого покрытия в пользу минимализма.

Рисунки и лепка

Избегайте избытка рисунков, лепки и стразов, так как это может создать вульгарное впечатление.

Разноцветный френч

Разноцветный френч считается устаревшим, поскольку его часто воспринимают как детский или просто безвкусный дизайн.

Геометрия

Геометрические узоры считаются антитрендом, который может испортить общий внешний вид ваших рук. Предпочтение следует отдавать минимализму, однотонным покрытиям и нежным гель-лакам.

Зеркальная втирка

Несколько лет назад зеркальная втирка пользовалась большой популярностью благодаря разнообразным вариантам, создающим уникальный маникюр. Однако в настоящее время лучше отказаться, так как зеркальная втирка ушла в прошлое.

Ранее мы писали о трендах маникюра 2023. "Ангельский" дизайн вам точно понравится.