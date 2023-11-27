Что носим зимой 2024: девять трендов головных уборов от стилиста (фото)

Шапка – это не только необходимость зимой, но и важная часть имиджа

Сейчас шапка – это полноценный элемент стиля, а для кого-то важна часть осеннего и зимнего образов. Но каким бы трендовым ни был головной убор, всегда выбирайте качественные материалы. Для стилизования выбирайте цветовую гамму, принт и форму, актуальные в этом сезоне.

Украинский стилист Анна (anna.le.nova) назвала тренды головных уборов, которые актуальны зимой 2023-2024. Конечно, не все любят носить типичную шапку этого холодного сезона, поэтому эксперт подобрала небанальные варианты, которые подойдут каждой.

Ушанка

Панама

Капор

Утепленные наушники

Меховые шапки

Платок

Теплая повязка

Берет

Шарф как головной убор

Ранее мы рассказывали, что некоторые пальто, которые были популярны несколько лет назад, на сегодня совершенно не соответствуют современным стандартам стиля. "Телеграф" рассказывал об антитрендах пальто осенью 2023 года. К тому же мы отмечали, какие вещи вышли из моды в ноябре.

Также "Телеграф" писал, как носить белые джинсы зимой 2024 года. Отметим, что белый деним не выходит из моды уже не один сезон.