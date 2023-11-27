Будь на стиле этой зимой: самые трендовые аксессуары, которые пригодятся в декабре (фото)

Топ-6 самых модных и практичных аксессуаров

Зимний гардероб модниц состоит не только из теплых курток, шуб и пальто. Важным элементом образа являются стильные аксессуары, которые могут подчеркнуть или сместить акцент всего лука. Мы уже рассказывали о стильных платьях на зиму, а сегодня делимся, какие аксессуары будут на пике трендов зимой 2023-2024.

Чтобы быть на стиле этой зимой, обновите гардероб стильными аксессуарами, пишет Fashion 24. Есть как минимум 6 главных трендов, которые сделают ваш образ неотразимым.

Шапка бини

Шапка бини уже несколько сезонов остается на пике трендов. Эта теплая, практичная и стильная шапка дополнит любой ваш зимний образ — как с курткой в спортивном стиле, так и с элегантным пальто. Остановите свой выбор на базовых цветах — черном, белом, бежевом — и точно не прогадаете.

Фото: Pinterest

Пушистые наушники

Удивительно, но пушистые и теплые наушники снова возвращаются в моду, к тому же в еще большей линейке. Как говорят, на любой вкус и цвет. Такой аксессуар сделает ваш образ кокетливым и добавит ему романтической нотки.

Фото: Pinterest

Панама

Теплые пушистые панамы не теряют свою актуальность и в сезоне осень-зима 2023-2024. Смело выбирайте яркие и кричащие цвета, и точно будете в тренде.

Фото: Pinterest

Перчатки

Еще одним важным зимним аксессуаром являются перчатки. Здесь стоит подбирать варианты, в зависимости от верхней одежды, которую вы чаще всего носите зимой. Перчатки должны перекликаться с верхней одеждой по оттенку, тогда это будет выглядеть стильно.

Фото: Pinterest

Балаклава

Еще один ультрамодный головной убор на зиму — балаклава. Дизайнеры предлагают разные вариации и модели этого аксессуара, так что любая модница найдет что-то на свой вкус. В этом сезоне на пике трендов яркие оттенки, которые разбавят зимние образы своей красочностью и оттенками.

Фото: Pinterest

Шарф

Вишенка на торте или неизменная классика — теплый уютный шарф на зиму. Этот аксессуар не только согреет, но и станет главным акцентом вашего образа. Выбирайте шарфы из натуральных материалов без синтетики. В этом сезоне на пике трендов — пастельные, кофейные и темные оттенки.

Фото: Pinterest

Ранее "Телеграф" рассказывал о самых трендовых моделях зимней обуви на сезон 2023-2024. Ботинки-челси, ботфорты, берцы и другие самые модные модели.