Топ-5 способов носить пуховик этой зимой: с чем сочетать и как дополнять образы (фото)
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Вам захочется повторить эти идеи образов
Зима — время теплых пальто, шуб и пуховиков. И последние, как показывает практика, самая распространенная и практичная верхняя одежда на каждый день. Мы уже рассказывали про самые трендовые аксессуары, которые пригодятся в декабре, а теперь делимся, как и с чем модно носить пуховик.
Существует ложное мнение, что зимой в пуховике нельзя выглядеть стильно и привекательно, пишет tsn.ua. Как оказалось, есть несколько способов сделать образ с пуховиком самым стильным и трендовым.
Как и с чем носить пуховик — топ-5 идей
Пуховик с белыми джинсами
Просто наденьте белые джинсы и пуховик любого оттенка — и вы королева стиля. Такое сочетание будет выглядеть очень женственно и элегантно, особенно если дополнить образ еще и светлой обувью.
Пуховик с кожаными штанами
В трендах на этот сезон черные и коричневые кожаные штаны. И они прекрасно сочетаются с пуховиками базового черного или белого цветов. С таким сочетанием вы получите ультрамодный и эффектный образ. А дополнить его можно теплой шапкой бини или кепи.
Пуховик и брюки-клеш
Здесь отличным вариантом будет монохромное сочетание. В независимости от цвета пуховика, выбирайте классические широкие брюки или брюки-клеш в тон и получите стильный образ.
Пуховик и платье
Зима — не время отказываться от платьев, если вы любите этот предмет гардероба. Платья длины миди и макси отлично сочетаются с пуховиками, подчеркивая женственность и элегантность образа. А из обуви отлично подойдут к такому сочетанию ботинки-челси или ботфорты.
Пуховик и леггинсы
Ультрамодное сочетание пуховика и утепленных леггинсов сделает вас настоящей иконой стиля. Такой образ отлично подойдет для зимних прогулок или посиделок в кафе с друзьями. Однако, основным акцентом образа должна стать обувь — кроссы, ботфорты или сапоги с широкой халявой станут отличным решением.
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