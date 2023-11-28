Идеи маникюра на Новый год-2024 в ярких оттенках: что любит Дракон
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Смелый Зеленый Дракон любит широкую цветовую гамму, поэтому пользуйтесь моментом, чтобы ему понравиться
2024 год Зеленого Дракона, символизирующий смелость, силу, удачу и мудрость. Мы уже писали, какую модную прическу следует сделать на новогодний праздник, чтобы на вечеринке быть особенной.
А теперь предлагаем яркие варианты праздничного маникюра, который точно заценит требовательный Дракон. "Телеграф" собрал красивые варианты для украинских модниц.
Классический красный
Красный цвет принесет успех во всех начинаниях, любви и хороших перспективах.
Золотые оттенки
Хотите улучшить свой доход и привлечь деньги в свой карман – золотистые цвета вам в помощь.
Зеленый, цвет морской волны, мятный
Вариантов зелёного множество. Этот цвет подарит вам спокойствие, умиротворение и гармонию.
Серебряный
Серебристые оттенки говорят об уверенности, эмоциональной уравновешенности, а это, безусловно, очень ценные характеристики в период войны.
Розовый
Нежный розовый подарит новые эмоции и будет стимулировать физическую активность.
Синий или голубой
Цвет путешествий, удачи и спокойствия.
Фиолетовый или сиреневый
Даст возможность развиваться, добиваться успеха в работе и подарит новые события и сюрпризы.
Ранее "Телеграф" писал, какие варианты маникюра можно сделать зимой. Традиционно пастельные цвета являются фаворитами.