Идеи маникюра на Новый год-2024 в ярких оттенках: что любит Дракон

Смелый Зеленый Дракон любит широкую цветовую гамму, поэтому пользуйтесь моментом, чтобы ему понравиться

2024 год Зеленого Дракона, символизирующий смелость, силу, удачу и мудрость. Мы уже писали, какую модную прическу следует сделать на новогодний праздник, чтобы на вечеринке быть особенной.

А теперь предлагаем яркие варианты праздничного маникюра, который точно заценит требовательный Дракон. "Телеграф" собрал красивые варианты для украинских модниц.

Классический красный

Красный цвет принесет успех во всех начинаниях, любви и хороших перспективах.

Яркий красный или все-таки зрелый бордовый — выбирать вам

Золотые оттенки

Хотите улучшить свой доход и привлечь деньги в свой карман – золотистые цвета вам в помощь.

Золотистый цвет выглядит благородно

Зеленый, цвет морской волны, мятный

Вариантов зелёного множество. Этот цвет подарит вам спокойствие, умиротворение и гармонию.

Елка красиво вплетется в декор ногтей

Серебряный

Серебристые оттенки говорят об уверенности, эмоциональной уравновешенности, а это, безусловно, очень ценные характеристики в период войны.

Без серебра зимой – никак

Розовый

Нежный розовый подарит новые эмоции и будет стимулировать физическую активность.

Нежный розовый со снежинками – очень популярный вариант

Синий или голубой

Цвет путешествий, удачи и спокойствия.

Снежинки на синем фоне

Фиолетовый или сиреневый

Даст возможность развиваться, добиваться успеха в работе и подарит новые события и сюрпризы.

Сиреневое буйство зимой не помешает

Ранее "Телеграф" писал, какие варианты маникюра можно сделать зимой. Традиционно пастельные цвета являются фаворитами.