Какую шапку носить этой зимой: три самых трендовых модели головных уборов

Подсказки модницам, какую шапку выбрать на зиму

Головной убор зимой — незаменимый аксессуар, который защищает от холода, а также может стать главным акцентом образа, подчеркивая другие элементы зимнего гардероба. В этом холодном сезоне особенно популярными будут три вида шапок, которые точно должны быть в вашем гардеробе.

Шапка с помпоном

Шапки с помпоном возвращаются в тренды в этом сезоне. Такой головной убор отлично подходит для street style образов и спортивного стиля. Шапка с помпоном в зависимости от фасона также может подойти к пуховикам, паркам и пальто. Подбирайте базовые оттенки шапок — белые, черные, темно-синие и даже красные.

Фото: Pinterest

Вязаная шапка

Вязаная шапка — отличный вариант для тех, кто сильно мерзнет, ведь такой головной убор точно сумеет вас согреть. Дизайнеры рекомендуют покупать сразу комплект — вязаная шапка, шарф и перчатки, тогда легче будет сочетать с верхней одеждой.

Фото: Pinterest

Шапка-ушанка

Такая шапка прекрасно сочетается с любой верхней одеждой и обувью. Есть разные фасоны шапок-ушанок, выберите ту, в которой вам будет максимально комфортно. Шапка ушанка подчеркнет как образ с пуховиком, так и с шубой. или пальто.

Фото: Pinterest

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие головные уборы будут в тренде в декабре. Эти шапки и от холода защитят и образ подчеркнут.