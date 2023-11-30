Зимняя капсула 2024: девять теплых и стильных формул на каждый день (фото)
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Утепляемся стильно и в трендах
На улице мороз и погода в Украине в ближайшее время обещает быть холодной и ветреной. Если вы еще не определились с зимним гардеробом или просто ищете новые идеи, вы нашли нужную статью.
Практическую капсулу на зимний сезон в своем фотоблоге jullztyle в Instagram предлагает модный стилист. Это достаточно универсальные формулы для любого случая — убедитесь в этом, просмотрев подборку.
Модный лук на зиму 2023-2024
Бренды единиц из представленных образов:
- Серый пуховик BE.OM.
- Синее пальто &OTHER STORIES.
- Серый джемпер ARKET.
- Свитер в сердечки.
- Серый кардиган ARKET.
- Белый лонгслив BE.OM.
- Рубашка в клетку BE.OM.
- Синие джинсы синие &OTHER STORIES.
- Шерстяная юбка ARKET.
- Шерстяные штаны COS.
- Черная сумка шоппер COS.
- Замшевая сумка хаки LOVANDBAG NINA.
- Замшевые ботинки хаки KACHOROVSKA.
- Ботинки на каблуке HVOYA TWIN BOOTS.
- Шарф ARKET.
- Капор SAMSOE SAMSOE.
В этих сочетаниях, составленных из предметов гардероба в трендовых цветах и актуальных силуэтах этого сезона, вы будете выглядеть невероятно стильно. Кроме того, вам не будет холодно — что немаловажно на пороге зимы.
Ранее "Телеграф" показывал зимнюю подборку от другого модного стилиста. Смотрите в следующей статье, с чем носить пуховик этой зимой, чтобы выглядеть модно.