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Зимняя капсула 2024: девять теплых и стильных формул на каждый день (фото)

Автор
Юлия Тараненко Юлия Тараненко
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Автор
Зимние повседневные образы могут быть и универсальными, и модными
Зимние повседневные образы могут быть и универсальными, и модными. Фото Freepik

Утепляемся стильно и в трендах

На улице мороз и погода в Украине в ближайшее время обещает быть холодной и ветреной. Если вы еще не определились с зимним гардеробом или просто ищете новые идеи, вы нашли нужную статью.

Практическую капсулу на зимний сезон в своем фотоблоге jullztyle в Instagram предлагает модный стилист. Это достаточно универсальные формулы для любого случая — убедитесь в этом, просмотрев подборку.

Модный лук на зиму 2023-2024

Бренды единиц из представленных образов:

  • Серый пуховик BE.OM.
  • Синее пальто &OTHER STORIES.
  • Серый джемпер ARKET.
  • Свитер в сердечки.
  • Серый кардиган ARKET.
  • Белый лонгслив BE.OM.
  • Рубашка в клетку BE.OM.
  • Синие джинсы синие &OTHER STORIES.
  • Шерстяная юбка ARKET.
  • Шерстяные штаны COS.
  • Черная сумка шоппер COS.
  • Замшевая сумка хаки LOVANDBAG NINA.
  • Замшевые ботинки хаки KACHOROVSKA.
  • Ботинки на каблуке HVOYA TWIN BOOTS.
  • Шарф ARKET.
  • Капор SAMSOE SAMSOE.

В этих сочетаниях, составленных из предметов гардероба в трендовых цветах и актуальных силуэтах этого сезона, вы будете выглядеть невероятно стильно. Кроме того, вам не будет холодно — что немаловажно на пороге зимы.

Капсула на зиму 2023-2024
Капсула в трендах этого сезона
Какие штаны надеть под пальто
Пальто и капор выглядят стильно
С чем носить капор
Пуховик до середины бедра сочетается с классическими брюками
Какая обувь модная этой зимой
Модное и теплое мини
Какую обувь носить под джинсы
Деним и белый лонгслив - беспроигрышный вариант
Что одеть с клетчатой рубашкой
Клетчатая рубашка и юбка мини добавит изюминку в образ
С чем носить пуховик
Стильный и теплый образ
Что одеть зимой под пальто
Завершите образ стильной сумкой
С чем носить джинсы
Классическое сочетание аксессуаров добавит сдержанную нотку
Модный лук с синим пальто
Удобный и комфортный теплый вариант

Ранее "Телеграф" показывал зимнюю подборку от другого модного стилиста. Смотрите в следующей статье, с чем носить пуховик этой зимой, чтобы выглядеть модно.

Теги:
#Мода #Стиль #Зима #Тренды