Зимняя капсула 2024: девять теплых и стильных формул на каждый день (фото)

Утепляемся стильно и в трендах

На улице мороз и погода в Украине в ближайшее время обещает быть холодной и ветреной. Если вы еще не определились с зимним гардеробом или просто ищете новые идеи, вы нашли нужную статью.

Практическую капсулу на зимний сезон в своем фотоблоге jullztyle в Instagram предлагает модный стилист. Это достаточно универсальные формулы для любого случая — убедитесь в этом, просмотрев подборку.

Модный лук на зиму 2023-2024

Бренды единиц из представленных образов:

Серый пуховик BE.OM.

Синее пальто &OTHER STORIES.

Серый джемпер ARKET.

Свитер в сердечки.

Серый кардиган ARKET.

Белый лонгслив BE.OM.

Рубашка в клетку BE.OM.

Синие джинсы синие &OTHER STORIES.

Шерстяная юбка ARKET.

Шерстяные штаны COS.

Черная сумка шоппер COS.

Замшевая сумка хаки LOVANDBAG NINA.

Замшевые ботинки хаки KACHOROVSKA.

Ботинки на каблуке HVOYA TWIN BOOTS.

Шарф ARKET.

Капор SAMSOE SAMSOE.

В этих сочетаниях, составленных из предметов гардероба в трендовых цветах и актуальных силуэтах этого сезона, вы будете выглядеть невероятно стильно. Кроме того, вам не будет холодно — что немаловажно на пороге зимы.

Капсула в трендах этого сезона

Пальто и капор выглядят стильно

Пуховик до середины бедра сочетается с классическими брюками

Модное и теплое мини

Деним и белый лонгслив - беспроигрышный вариант

Клетчатая рубашка и юбка мини добавит изюминку в образ

Стильный и теплый образ

Завершите образ стильной сумкой

Классическое сочетание аксессуаров добавит сдержанную нотку

Удобный и комфортный теплый вариант

Ранее "Телеграф" показывал зимнюю подборку от другого модного стилиста. Смотрите в следующей статье, с чем носить пуховик этой зимой, чтобы выглядеть модно.