Трикотажные платья и замшевые сумки: 5 трендов, которых нужно остерегаться в 2024 году (фото)

Лучше отдайте предпочтение объемным худи или свитшотам

Зима уже вошла в нашу жизнь, поэтому стоит поторопиться, чтобы освежить свой гардероб на следующий год. Важно помнить, что модные тренды постоянно меняются, поэтому не все вещи, возможно, будут актуальны в данное время.

Среди вещей, которые уже давно вышли из моды и не собираются пополнять списки актуальных трендов, есть как вещи из замши, так и трикотажа и натурального меха. Об этом пишет unian.

Антитренды обуви 2024

Этой зимой уходят в прошлое облегающие сапоги на тонкой подошве. Рекомендуется предпочесть более свободную обувь, в которой ваша нога будет чувствовать себя так, как карандаш в стакане.

Антитренды пуховиков 2024

Популярность прилегающих пуховиков уже угасла. Сейчас в тренде оверсайз, поэтому массивные бомберы или шубы из экомеха выглядят более стильно по сравнению с традиционными пуховиками.

Платья антитренды 2024

Трикотажные платья, напоминающие туники, теряют свою актуальность в мире моды. Вместо них стоит обратить внимание на вязаные платья. Комбинирование их с берцами или ботфортами создаст стильный образ.

Антитренды сумок 2024

Замшевые сумки уступают свое место сумкам из качественной экокожи. Эти сумки не только доступны по цене, но и выглядят так, будто стоят гораздо больше.

Антитренды в одежде 2024

Свитера с рисунками, трикотажом и некачественным плетением следует оставить в прошлом. Предпочтение лучше отдать объемным худи или свитшотам. Также можно обратить внимание на базовые fluffy-свитеры.

Ранее "Телеграф" рассказывал об антитрендах пальто 2023 года. К тому же мы отмечали, какие вещи вышли из моды в этом сезоне.