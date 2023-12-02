Трикотажные платья и замшевые сумки: 5 трендов, которых нужно остерегаться в 2024 году (фото)
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Лучше отдайте предпочтение объемным худи или свитшотам
Зима уже вошла в нашу жизнь, поэтому стоит поторопиться, чтобы освежить свой гардероб на следующий год. Важно помнить, что модные тренды постоянно меняются, поэтому не все вещи, возможно, будут актуальны в данное время.
Среди вещей, которые уже давно вышли из моды и не собираются пополнять списки актуальных трендов, есть как вещи из замши, так и трикотажа и натурального меха. Об этом пишет unian.
Антитренды обуви 2024
Этой зимой уходят в прошлое облегающие сапоги на тонкой подошве. Рекомендуется предпочесть более свободную обувь, в которой ваша нога будет чувствовать себя так, как карандаш в стакане.
Антитренды пуховиков 2024
Популярность прилегающих пуховиков уже угасла. Сейчас в тренде оверсайз, поэтому массивные бомберы или шубы из экомеха выглядят более стильно по сравнению с традиционными пуховиками.
Платья антитренды 2024
Трикотажные платья, напоминающие туники, теряют свою актуальность в мире моды. Вместо них стоит обратить внимание на вязаные платья. Комбинирование их с берцами или ботфортами создаст стильный образ.
Антитренды сумок 2024
Замшевые сумки уступают свое место сумкам из качественной экокожи. Эти сумки не только доступны по цене, но и выглядят так, будто стоят гораздо больше.
Антитренды в одежде 2024
Свитера с рисунками, трикотажом и некачественным плетением следует оставить в прошлом. Предпочтение лучше отдать объемным худи или свитшотам. Также можно обратить внимание на базовые fluffy-свитеры.
Ранее "Телеграф" рассказывал об антитрендах пальто 2023 года. К тому же мы отмечали, какие вещи вышли из моды в этом сезоне.