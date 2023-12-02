Тренд на элегантность и лаконичность: топ-5 модных идей маникюра на зиму (фото)

Идеи маникюра для вдохновения

Зима — не повод отказываться от маникюра, даже если вы носите перчатки на улице. Подчеркнуть элегантность образа и быть в тренде помогут эти идеи зимнего маникюр. Мы уже рассказывали, о самых модных оттенках маникюра на декабрь, а сегодня делимся трендом на элегантность и лаконичность в маникюре.

"Телеграф" собрал самые топовые идеи зимнего маникюра. Вдохновляйтесь перед походом к своему нейл-мастеру.

Белый маникюр

Белый маникюр зимой — это очень модно и стильно. Используйте всю палитру белых, молочных, перламутровых оттенков. Разбавить такой маникюр можно небрежными блестками или дизайном в стиле френч.

Фото: Pinterest

Все оттенки голубого

Голубой маникюр зимой сделает ваши руки главным акцентом образа. Смело выбирайте не только насыщенные голубые оттенки, но и более светлые и нюдово-голубые.

Фото: Pinterest

Красный маникюр

Красный маникюр никогда не выходит из моды, это неизменная классика, которая всегда актуальна. Можете экспериментировать с оттенками красного или сделать матовое покрытие, это будет выглядеть очень эффектно.

Фото: Pinterest

Золото на ногтях

Добавить себе праздничного настроения можно с помощью блесток на ногтях. Создать блестящий эффект помогут разные дизайны и техники, которые вам подскажет ваш нейл-мастер.

Фото: Pinterest

Разноцветный маникюр

Такой маникюр подойдет модницам-бунтаркам и хулиганкам. Просто нанесите на 10 пальцев 10 разных оттенков. Причем можно выбирать какую-то одну палитру цветов, или вообще все разные оттенки. Также необычно будет выглядеть два оттенка на разных руках, например — белый и черный, красный и синий, или любые другие оттенки, которые вам нравятся.

Фото: Pinterest

Ранее "Телеграф" рассказывал, какой маникюр сделать на новогодние праздники. Самые трендовые оттенки и дизайны.