Модные платья на Новый год 2024: как создать роскошный образ (фото)

Идеальное платье на новогодний праздник – это сочетание настроения, цвета, блеска и вашей харизмы

Год Зеленого Дракона связан прежде всего с природой, он будет благосклонен к женщинам, которые любят естественность и воспитывают в себе гармонию с окружающей средой. Но выбор платья, которое привлечет и заинтересует Дракона, очень важен.

В новогоднюю ночь все женщины хотят быть неповторимыми. "Телеграф" расскажет, как просто создать красивый образ, подходящий именно вам: выбирать вариант нужно прежде всего учитывая тип фигуры, чтобы подчеркнуть преимущества и скрыть недостатки.

Во время зимних праздников хочется быть яркой, поэтому сочетание цветов также важно и символично.

Платья миди

Этот фасон подойдет женщинам, которые умело скроют полноватые ножки и сделают силуэт более правильной формы, если фигура напоминает треугольник, круг, прямоугольник. Цвета выбирайте разные: красный, зеленый, белый, также можно выбрать вечерние платья с пайетками, так вы будете сверкать на празднике ярче фейерверков.

Миди – вечно живая классика

Трикотажные платья

Для зрелых женщин это просто идеально. Трикотажное платье позволит найти именно ту модель, которая идеально подойдет для женщины с формами. Крой может быть совершенно разным, как и цвет – выбирайте то, к чему лежит душа. На стройных девушках такие варианты также выглядят роскошно.

Трикотажное платье с блеском

Платья с открытыми плечами

Эти модели подойдут девушкам смелым и ярким, любящим заявить о себе. Стилисты отмечают, что именно вечерние платья 2024 года с открытыми плечами — модель, неподвластная возрасту.

Для девочек, которые любят вызовы

Эзотерики считают, что выбор цвета – это очень важно и символично.

В частности, зеленый подойдет тем, кто ищет гармонию, стабильность, здоровье и финансовое благополучие.

Вы можете быть ярче новогодней елки

Белый и красный помогут привлечь любовь, семейное счастье, новые приятные эмоции и впечатления, а также уют в доме.

Белый – нежно и о любви

Коричневый и черный советуют выбирать карьеристкам, для которых важен рост в профессии и материальные блага. Яркие стразы, пайетки и даже блестящий "дождик" в качестве украшения – намек Дракону, что вам хочется путешествий, командировок и смены обстановки.

Черный всегда в моде, а с блестками – просто шик

Ранее "Телеграф" писал, каким знакам Зеленый Дракон подарит настоящее счастье в 2024 году. Узнайте из следующей статьи, вошли ли вы в четверку счастливчиков.