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Шапки, шарфы, перчатки: стилист назвал небанальные тренды зимних аксессуаров (фото)

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Автор
Зимний аксессуар – это один из ключевых элементов зимнего гардероба Новость обновлена 03 декабря 2023, 21:18
Зимний аксессуар – это один из ключевых элементов зимнего гардероба. Фото Freepik

Они выведут ваши образы на новый уровень

Это один из ключевых элементов зимнего гардероба. А именно – аксессуары для зимы. Головные уборы, шарфы и перчатки не только помогают согреваться при минусовых температурах, но и оказывают мощное влияние на атмосферу вашего стиля.

Внесите тренды в свой зимний гардероб, призывает украинский стилист Матвей Калугин. Одна и та же куртка может оказаться скучной, если носить ее каждый день. Ниже представлены несколько вариантов всевозможных теплых аксессуаров, которые спасут ситуацию и поднимут ваши образы на новый уровень! В дополнение, вы можете выбирать их в разной фактурности, цветах и стиле, в соответствии с обстоятельствами и вашим настроением.

Зимние тренды аксессуаров на зиму 2023-2024

Капоры, в частности более грубого плетения.

Капоры

Капоры со встроенным шарфом, которые являются практичным и оригинальным решением.

Капоры со встроенным шарфом

Узкие шарфы

Узкие шарфы

Шарфы из искусственного меха

Шарфы из искусственного меха

Воротничок на застежке, которые не очень практичны, но понравятся трендсеттерам.

Воротничок на застежке

Пушистые панамки из мохера или искусственного меха.

Пушистые панамки

Меховые наушники

Меховые наушники

Пушистые перчатки, которые могут быть выполнены со вставками овчины или искусственного меха.

Пушистые перчатки

Митенки как трендовая и практичная альтернатива перчаткам для тех, кто не выпускает телефон из рук.

Митенки

Ранее "Телеграф" писал, как носить белые джинсы зимой 2024 года. Отметим, что белый деним не выходит из моды уже не один сезон.

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#Мода #Гардероб #Стиль #Тренды