Шапки, шарфы, перчатки: стилист назвал небанальные тренды зимних аксессуаров (фото)

Они выведут ваши образы на новый уровень

Это один из ключевых элементов зимнего гардероба. А именно – аксессуары для зимы. Головные уборы, шарфы и перчатки не только помогают согреваться при минусовых температурах, но и оказывают мощное влияние на атмосферу вашего стиля.

Внесите тренды в свой зимний гардероб, призывает украинский стилист Матвей Калугин. Одна и та же куртка может оказаться скучной, если носить ее каждый день. Ниже представлены несколько вариантов всевозможных теплых аксессуаров, которые спасут ситуацию и поднимут ваши образы на новый уровень! В дополнение, вы можете выбирать их в разной фактурности, цветах и стиле, в соответствии с обстоятельствами и вашим настроением.

Зимние тренды аксессуаров на зиму 2023-2024

Капоры, в частности более грубого плетения.

Капоры со встроенным шарфом, которые являются практичным и оригинальным решением.

Узкие шарфы

Шарфы из искусственного меха

Воротничок на застежке, которые не очень практичны, но понравятся трендсеттерам.

Пушистые панамки из мохера или искусственного меха.

Меховые наушники

Пушистые перчатки, которые могут быть выполнены со вставками овчины или искусственного меха.

Митенки как трендовая и практичная альтернатива перчаткам для тех, кто не выпускает телефон из рук.

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