Будете в центре внимания: трендовые аксессуары, которые придадут яркий акцент зимним образам

Какие аксессуары будут модными в зимнем сезоне

Оставаться стильной зимой женщинам помогут модные аксессуары, которых в этом сезоне очень много и на любой вкус. Мы уже рассказывали, в каком цвете встречать Новый год 2024, а сегодня делимся, какие аксессуары будут в тренде зимой 2024 года.

Как оказалось, в трендах не только классические шапки, перчатки и шарфы, но и другие не менее интересные вещи, пишет tsn.ua. Предлагаем узнать о них поподробнее, чтобы быть на стиле этой зимой.

Митенки

Создать уютный и стильный образ этой зимой поможет необычный аксессуар — митенки. Это необычные перчатки без пальцев, которые будут удобные и красивые. Однако носить их стоит, когда нет сильных морозов. Присмотритесь к ярким цветам, они сделают акцент образа.

Фото: Pinterest

Кожаные перчатки

Это более классический вариант перчаток на зиму. Выбирайте черные или коричневые кожаные перчатки, это базовые оттенки, которые легко сочетаются в разных зимний образах. Также можно присмотреться к белым перчаткам, они дополнят образы с элегантными пальто или шубами.

Фото: Pinterest

Широкий шарф

Шарф — неотъемлемая часть зимний образов, он не только для красоты, но и для уюта и тепла. Этой зимой стоит присмотреться к широким шарфам из натуральных материалов. Цветовая гамма, которая будет на пике трендов — белые и пастельные.

Фото: Pinterest

Манишка

Еще один необычный и теплый аксессуар на зиму, который подойдет любительницам нагромождения одежды и мерзлячкам. Манишка — это дополнительный съемный воротник, который чем-то напоминает баф. Очень теплый и стильный аксессуар на зиму, который подчеркнет ваш образ.

Фото: Pinterest

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