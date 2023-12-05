Ботинки или угги? С какой обувью носить длинный пуховик, чтобы не выглядеть нелепо (фото)
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Модные тенденции на зиму 2024
С приходом зимы модницы задаются вопросом, как правильно сочетать зимнюю верхнюю одежду с обувью, чтобы выглядеть модно и подчеркнуть свой стиль. Как оказалось, не всю обувь уместно носить с длинными пуховиками. Мы уже рассказывали, как носить пуховик этой зимой, а сегодня делимся, с какой обувью лучше сочетать длинные модели пуховиков.
Как оказалось, к длинным пуховикам подходит на вся зимняя обувь, пишет today.ua. Стилисты советуют отказаться от ботфортов и обуви на высоких каблуках, которая зимой вообще не очень уместна.
С какой обувью носить длинный пуховик?
Ботинки/Челси
Это отличный вариант обуви для сочетания с длинным пуховиком. Выбирайте модели базовых оттенков, можно со шнурками и на грубой подошве, тогда это будет выглядеть стильно. Дополнить образ с ботинками поможет сумка, подобранная в тон обуви.
Высокие сапоги-трубы
Сапоги с широкими халявами уже несколько сезонов остаются на пике трендов. Эта удобная модель обуви, представленная в разных оттенках, прекрасно сочетается с длинными пуховиками. Главное подобрать все по цвету, и тогда вы будете выглядеть превосходно.
Угги
На пике популярности этой зимой укороченные угги. Это удобная и теплая обувь, которая прекрасно подойдет, как к длинным, там и к более коротким вариациям пуховиков. Отлично такие угги будут смотреться с пуховиком, который дополнен поясом на талии.
Кроссовки
Зимний вариант кроссовок с мехом или теплыми вкладками, прекрасно подойдет к пуховику. Отличным вариантом станут кроссы на грубой подошве, которые и ноги защитят от холода и намокания, и с пуховиком будут смотреться отлично.
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