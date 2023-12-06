Мода на Новый год 2024: Зеленый Дракон принесет счастье и достаток, если встречать его в этих цветах (фото)

Узнайте, в чем будет уместно встречать Новый 2024 год

Совсем скоро мы будет отмечать Новый 2024 год. Символом этого года, согласно восточному гороскопу станет Зеленый Деревянный Дракон. Мы уже рассказывали, какой маникюр сделать на новогодние праздники, а сегодня делимся секретами счастливых цветов и оттенков, в которых нужно встречать Новый год.

Сейчас самое время подбирать наряды для новогодних вечеринок и корпоративах, пишет unian.net. Разбираемся, в каких цветах нужно встречать Новый год, чтобы понравится символу года, а каких оттенков лучше избегать.

Счастливые цвета

Так, к счастливым цветам относятся зеленый, золотой, белый, серебристый, красный. Надев платья или наряды в этих оттенках вы точно понравитесь Дракону и он подарит вам счастье и благополучие.

Фото: Pinterest

Фото: Pinterest

Если среди этих оттенков вы не найдет подходящий себе наряд, можно также присмотреться к платьям или костюмам коричневого, бордового и фиолетового оттенков. Однако, главным условием, чтобы понравиться символу года, должны стать яркие блестящие элементы декора или аксессуары. Стразы, пайетки, камни или блестки должны стать главным акцентом новогоднего образа.

Фото: Pinterest

Запрещенные цвета

Есть также палитра оттенков, которых лучше избегать в своих новогодних нарядах. К таким относятся черный, синий, горький шоколад, темно-желтый. Если вы выберете платье или наряд какого-то из перечисленных четырех оттенков — удачи в новом году не ждите.

Фото: Pinterest

Ранее "Телеграф" рассказывал про народные приметы на Новый год 2024. Узнайте, почему нужно купить новый кошелек и отдать долги.