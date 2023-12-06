Кроме обычной шапки и шарфа: какие зимние аксессуары выведут ваши образы на новый уровень (фото)
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Топ-9 трендов, на которые стоит обратить внимание
Зимние аксессуары – один из ключевых элементов гардероба в холодное время года. Перчатки, шарфы и шапки не только согревают в минусовую температуру, но и способны радикально изменить настроение вашего образа.
Стилист Матвей Калугин отмечает, что если каждый день носить одну и ту же куртку, она реально может надоесть. А вот несколько вариантов разноплановых теплых аксессуаров спасут ситуацию и выведут ваши образы на новый уровень — более того, вы можете подбирать их в разной фактуре, цветах и эстетике, под разные случаи и настроение.
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На какие тренды стоит обратить внимание:
- капоры, в частности более грубого плетения;
- капоры со встроенным шарфом — практическое и оригинальное решение;
- узкие шарфы;
- шарфы из искусственного меха;
- воротники на застежке;
- пушистые панамки из мохера или искусственного меха;
- меховые наушники;
- пушистые перчатки, которые могут быть выполнены со вставками овчины или искусственного меха;
- митенки как трендовая и практичная альтернатива перчаткам.
Стилист напоминает: не стоит гнаться за всеми трендами, которые вы видите. Воспринимайте информацию критически, выбирайте подходящие вещи под свой стиль и образ жизни, чтобы привносить в свои образы те тренды, которые вам реально нравятся и подходят.
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