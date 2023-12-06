Кроме обычной шапки и шарфа: какие зимние аксессуары выведут ваши образы на новый уровень (фото)

Топ-9 трендов, на которые стоит обратить внимание

Зимние аксессуары – один из ключевых элементов гардероба в холодное время года. Перчатки, шарфы и шапки не только согревают в минусовую температуру, но и способны радикально изменить настроение вашего образа.

Стилист Матвей Калугин отмечает, что если каждый день носить одну и ту же куртку, она реально может надоесть. А вот несколько вариантов разноплановых теплых аксессуаров спасут ситуацию и выведут ваши образы на новый уровень — более того, вы можете подбирать их в разной фактуре, цветах и эстетике, под разные случаи и настроение.

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На какие тренды стоит обратить внимание:

капоры , в частности более грубого плетения;

, в частности более грубого плетения; капоры со встроенным шарфом — практическое и оригинальное решение;

узкие шарфы ;

; шарфы из искусственного меха;

воротники на застежке;

на застежке; пушистые панамки из мохера или искусственного меха;

меховые наушники ;

; пушистые перчатки, которые могут быть выполнены со вставками овчины или искусственного меха;

митенки как трендовая и практичная альтернатива перчаткам.

Капор плотного плетения - тепло и стильно

Удобно и практично

Узкий шарф добавит изюминку в образ

Шарфы из исскуственного меха в тренде

Не очень практично, но понравится трендсеттерам

Пушистая зимняя панамка освежит образ

Зимние меховые наушники могут быть оригинальными

Модные пушистые варежки

Митенки для тех, кто не выпускает телефон из рук

Стилист напоминает: не стоит гнаться за всеми трендами, которые вы видите. Воспринимайте информацию критически, выбирайте подходящие вещи под свой стиль и образ жизни, чтобы привносить в свои образы те тренды, которые вам реально нравятся и подходят.

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