Овчина, эко и винтажный мех: как носить теплый тренд по-современному (фото)

Очень актуальны аксессуары с текстурой меха

В последние несколько сезонов большой популярностью пользуются меховые вещи. Даже самые известные модные бренды, типа трендсеттера Khaite, включают в свою коллекцию меховые штаны, подтверждая эту модную тенденцию.

Однако, если речь идет о более практичных трендах, особенно популярна верхняя одежда, в частности шубы из овчины, эко и винтажный мех. Преобладают лаконичные модели разной длины, включая кроп-топы и макси-шубы. Этим делится украинский стилист Ната Москаленко.

Не менее актуальны также аксессуары с текстурой меха, такие как сумки, обувь и головные уборы. Эти элементы придают образам шарма и стиля, подчеркивая общий тренд в использовании меха в моде.

Как стильно носить мех зимой 2023/2024

Ранее мы отмечали, что популярность прилегающих пуховиков уже угасла. Сейчас в тренде оверсайз, поэтому массивные бомберы или шубы из экомеха выглядят стильнее по сравнению с традиционными пуховиками. "Телеграф" писал о трендах, которых нужно опасаться в 2024 году. Также мы рассказывали об антитрендах пальто 2023 года.