"50 оттенков вишневого": топовый маникюр, от которого тяжело оторвать взгляд (фото)

Женщин, которые не любят красный, практически нет

Цветовой палитрой ногтей уже никого не удивишь в наше время, ведь вариантов, чтобы выглядеть стильно, — множество. Выбирая тот или иной дизайн, одни женщины ориентируются на время года, другие тщательно "бегают" за трендами, а некоторые придерживаются классики и не любят эксперименты.

Однако редко встретишь женщину, которая не любит красного цвета лидерства, силы и страсти. И оттенков его – множество. "Телеграф" собрал варианты красного маникюра, которые будут подходить и по будням, и по праздникам.

Кстати, красный и бордовый являются фаворитами у мужчин, поэтому не стесняйтесь заявить о себе.

Черно-вишневый

Черный цвет сам по себе выглядит мрачным, но если его разбавить красными оттенками, он заиграет по-новому и будет выглядеть очень стильно.

Такой вариант украсит и короткие, и длинные ноготки. И он точно для роковых женщин, любящих рисковать.

Спелая вишня

Ярко-красный

Ярко-красный очень любят молодые девушки, которые хотят поразить и обратить на себя внимание. Почему бы и нет. Но если выбираете такой самодостаточный вариант, то не стоит перегружать его блестками и прочим декором.

Вечный тренд

Красный френч

Французский маникюр будет в моде всегда. Его можно сделать и в красных цветах. Он универсален и подойдет к любому образу – как к торжественному, так и к обыденному.

Женственно и элегантно

Со стразами и глиттером

Глиттер хорошо выглядит на матовой основе, его можно сочетать с художественной росписью и объемным декором. Можна также перенести свои идеи на глянец.

Со стразами

Ранее "Телеграф" писал о трендовых идеях декора ногтей осенью. Показать свою индивидуальность на кончиках пальцев можно с помощью нейнл-арта.