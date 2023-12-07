"50 оттенков вишневого": топовый маникюр, от которого тяжело оторвать взгляд (фото)
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Женщин, которые не любят красный, практически нет
Цветовой палитрой ногтей уже никого не удивишь в наше время, ведь вариантов, чтобы выглядеть стильно, — множество. Выбирая тот или иной дизайн, одни женщины ориентируются на время года, другие тщательно "бегают" за трендами, а некоторые придерживаются классики и не любят эксперименты.
Однако редко встретишь женщину, которая не любит красного цвета лидерства, силы и страсти. И оттенков его – множество. "Телеграф" собрал варианты красного маникюра, которые будут подходить и по будням, и по праздникам.
Кстати, красный и бордовый являются фаворитами у мужчин, поэтому не стесняйтесь заявить о себе.
Черно-вишневый
Черный цвет сам по себе выглядит мрачным, но если его разбавить красными оттенками, он заиграет по-новому и будет выглядеть очень стильно.
Такой вариант украсит и короткие, и длинные ноготки. И он точно для роковых женщин, любящих рисковать.
Ярко-красный
Ярко-красный очень любят молодые девушки, которые хотят поразить и обратить на себя внимание. Почему бы и нет. Но если выбираете такой самодостаточный вариант, то не стоит перегружать его блестками и прочим декором.
Красный френч
Французский маникюр будет в моде всегда. Его можно сделать и в красных цветах. Он универсален и подойдет к любому образу – как к торжественному, так и к обыденному.
Со стразами и глиттером
Глиттер хорошо выглядит на матовой основе, его можно сочетать с художественной росписью и объемным декором. Можна также перенести свои идеи на глянец.
Ранее "Телеграф" писал о трендовых идеях декора ногтей осенью. Показать свою индивидуальность на кончиках пальцев можно с помощью нейнл-арта.