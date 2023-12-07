Названы 5 трендов украшений на зиму, которые повысят градус вашего стиля (фото)

Не стоит пренебрегать украшениями даже в лютые морозы

Украшения, как и обувь и модные сумки – вещи, в которые стоит инвестировать! Ведь они могут кардинально изменить настроение и стилевой вектор образа, сделать его современным и даже трендовым.

Эксперты блога о моде и стиле pumpyourstyle по опыту отмечают, что девушки часто пренебрегают украшениями при создании своих образов, особенно в холодное время года. Но это зря. Они назвали пять модных и актуальных трендов украшений, которые добавят интерес в образ и сделают его современным.

Разнопарные серьги

Такая маленькая деталь, как разнопарные серьги, добавит нотку современности в образ.

Многослойные цепочки

Выгоднее всего этот стилевой прием будет выглядеть на обладательницах небольшого бюста.

Браслет как верхний слой

Стильный прием "браслет на пиджак или пальто" придает изысканность и элегантность в образ.

Жемчуг

Жемчуг обычно добавляет статус и возраст. Чтобы нейтрализовать эти особенности, жемчуг следует стилизовать с вещами с кардинально другой эстетикой — кэжуал, спорт или драма.

Цветы

Если вы любите романтический стиль и флористические принты – ваше время пришло! Цветы стремительными шагами завоевывают подиумы и наши уши и шеи.

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