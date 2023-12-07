Укр

Названы 5 трендов украшений на зиму, которые повысят градус вашего стиля (фото)

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Автор
В тренде – разнопарные серьги и браслеты как верхний слой Новость обновлена 07 декабря 2023, 20:37
В тренде – разнопарные серьги и браслеты как верхний слой. Фото Freepik

Не стоит пренебрегать украшениями даже в лютые морозы

Украшения, как и обувь и модные сумки – вещи, в которые стоит инвестировать! Ведь они могут кардинально изменить настроение и стилевой вектор образа, сделать его современным и даже трендовым.

Эксперты блога о моде и стиле pumpyourstyle по опыту отмечают, что девушки часто пренебрегают украшениями при создании своих образов, особенно в холодное время года. Но это зря. Они назвали пять модных и актуальных трендов украшений, которые добавят интерес в образ и сделают его современным.

Разнопарные серьги

Такая маленькая деталь, как разнопарные серьги, добавит нотку современности в образ.

Разнопарные серьги черные очки

Многослойные цепочки

Выгоднее всего этот стилевой прием будет выглядеть на обладательницах небольшого бюста.

Многослойные цепочки на шее

Браслет как верхний слой

Стильный прием "браслет на пиджак или пальто" придает изысканность и элегантность в образ.

Браслет на руке

Жемчуг

Жемчуг обычно добавляет статус и возраст. Чтобы нейтрализовать эти особенности, жемчуг следует стилизовать с вещами с кардинально другой эстетикой — кэжуал, спорт или драма.

жемчуг ожерелье

Цветы

Если вы любите романтический стиль и флористические принты – ваше время пришло! Цветы стремительными шагами завоевывают подиумы и наши уши и шеи.

цветы украшения

Раньше мы писали об антитрендах. Узнайте, какие модные тенденции уж точно устарели даже для 2023 года.

Теги:
#Украшения #Браслеты #Серьги #Тренды #Цепочки