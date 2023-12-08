Яркий маникюр на Рождество: 6 идей, с которыми вы будете еще прекрасней (фото)

Праздники приходят, поэтому и дизайн на ногтях должен соответствовать рождественской атмосфере

Зимний сезон только набирает обороты, и Рождество 25 декабря становится одним из самых долгожданных дней в году для многих из нас. Это также отличный повод стильно нарядиться и создать красивый маникюр.

"Телеграф" предлагает вам идеи дизайна и покрытия ногтей, которые идеально впишутся в атмосферу праздника. Представляем топ-6 праздничный и ярких трендов.

Золотое на красном

Красный и золотой — это комбинация цветов, которая практически всегда ассоциируется с новогодними праздниками. Очень стильными вариантами рождественского дизайна ногтей могут быть красные лаковые покрытия с изображением золотых звезд, которые символизируют Вифлеемскую звезду. Также актуален френч с золотыми кончиками ногтей на красной основе.

Голубой и синий маникюр

Голубой оттенок традиционно ассоциируется с зимой. Можно внести другие оттенки, такие как белый, серебристый или черный.

Серые ногти

Любительницам классических оттенков и элегантного стиля непременно придется по вкусу серый маникюр. Этот цвет излучает особую энергетику: холодную и недоступную, но в то же время чувственную и женственную. Белые снежинки и звезды, золотой декор или контрастные узоры придают ему яркость и оригинальность.

Зеленые ногти

Традиционно ассоциируемый с елками и праздниками изумрудно-зеленый цвет является отличной основой для рождественского маникюра. Можно внедрить белые и серебристые оттенки, а также украшения в виде снежинок, ветвей, оленей и фантазийных узоров.

Рождественская пастель

Чтобы добавить "изюминки" этим простым цветам, можно внести элементы дизайна, такие как полосы, напоминающие оберточную бумагу.

Рисунки на рождественскую тематику

С Рождеством традиционно связывают звезды, снег, украшения, елки и подарки, и все это можно воплотить на ногтях в форме минималистичных композиций или сочетаний цветов (например, красно-белого, сине-белого, зелено-красного и так далее). Дополнительно можно украсить ногти блесками, стразами, фольгой или зимними хлопьями. Рождественская блеск включает в себя все классические оттенки сезона, такие как изумрудный, рубиновый, золотой и серебряный, и выглядит великолепно на фоне нейтральной базы.

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