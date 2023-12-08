Укр

Яркий маникюр на Рождество: 6 идей, с которыми вы будете еще прекрасней (фото)

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
Читати українською
Автор
Рождественский маникюр 2023 Новость обновлена 08 декабря 2023, 15:29
Рождественский маникюр 2023. Фото Freepik

Праздники приходят, поэтому и дизайн на ногтях должен соответствовать рождественской атмосфере

Зимний сезон только набирает обороты, и Рождество 25 декабря становится одним из самых долгожданных дней в году для многих из нас. Это также отличный повод стильно нарядиться и создать красивый маникюр.

"Телеграф" предлагает вам идеи дизайна и покрытия ногтей, которые идеально впишутся в атмосферу праздника. Представляем топ-6 праздничный и ярких трендов.

Золотое на красном

Красный и золотой — это комбинация цветов, которая практически всегда ассоциируется с новогодними праздниками. Очень стильными вариантами рождественского дизайна ногтей могут быть красные лаковые покрытия с изображением золотых звезд, которые символизируют Вифлеемскую звезду. Также актуален френч с золотыми кончиками ногтей на красной основе.

маникюр Золотое на красном
маникюр Золотое на красном
маникюр Золотое на красном

Голубой и синий маникюр

Голубой оттенок традиционно ассоциируется с зимой. Можно внести другие оттенки, такие как белый, серебристый или черный.

Голубой и синий маникюр
Голубой и синий маникюр
Голубой и синий маникюр

Серые ногти

Любительницам классических оттенков и элегантного стиля непременно придется по вкусу серый маникюр. Этот цвет излучает особую энергетику: холодную и недоступную, но в то же время чувственную и женственную. Белые снежинки и звезды, золотой декор или контрастные узоры придают ему яркость и оригинальность.

Серые ногти
Серые ногти
Серые ногти

Зеленые ногти

Традиционно ассоциируемый с елками и праздниками изумрудно-зеленый цвет является отличной основой для рождественского маникюра. Можно внедрить белые и серебристые оттенки, а также украшения в виде снежинок, ветвей, оленей и фантазийных узоров.

Зеленые ногти
Зеленые ногти
Зеленые ногти

Рождественская пастель

Чтобы добавить "изюминки" этим простым цветам, можно внести элементы дизайна, такие как полосы, напоминающие оберточную бумагу.

Рождественская пастель маникюр
Рождественская пастель маникюр
Рождественская пастель маникюр

Рисунки на рождественскую тематику

С Рождеством традиционно связывают звезды, снег, украшения, елки и подарки, и все это можно воплотить на ногтях в форме минималистичных композиций или сочетаний цветов (например, красно-белого, сине-белого, зелено-красного и так далее). Дополнительно можно украсить ногти блесками, стразами, фольгой или зимними хлопьями. Рождественская блеск включает в себя все классические оттенки сезона, такие как изумрудный, рубиновый, золотой и серебряный, и выглядит великолепно на фоне нейтральной базы.

маникюр на рождественскую тематику черные ногти
на рождественскую тематику голубые ногти
на рождественскую тематику красные ногти

Ранее мы писали, какие дизайны маникюра вышли из моды. Они превратят вас колхозницу.

Теги:
#Мода #Маникюр #Рождество #Новый год #Праздничный маникюр