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В чем встретить 2024 год: Андре Тан дал советы, как задобрить Дракона праздничным образом (фото)

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Автор
Новогодний образ будет счастливым Новость обновлена 08 декабря 2023, 20:19
Новогодний образ будет счастливым. Фото Freepik

Узнайте, как привлечь удачу, выбрал правильный цвет, материал и аксессуары

Новый 2024 год будет годом Зеленого Деревянного Дракона. Он олицетворяет удачу, и чтобы привлечь ее, важно выбрать новогоднюю одежду в соответствующих оттенках и материалах.

Об этом рассказал украинский дизайнер Андре Тан. Эксперт в сфере моды дает рекомендации, что надеть в эту новогоднюю ночь, чтобы задобрить символ следующего года — могущественного Дракона.

Цвета

  • Черный – это универсальный цвет, который подойдет к любому образу и символизирует силу, элегантность и мистическую энергию.
  • Красный – символизирует счастье, энергию, любовь и удачу в китайской культуре.
  • Зеленый – цвет мира, покоя и самого Дракона (но есть нюанс – рожденным в год Дракона не рекомендуется одевать зеленые вещи).
  • Золотой – цвет богатства и процветания. Надевайте его, если хотите вовлечь в свою жизнь достаток и благополучие, но все же стоит использовать его акцентно.
цветные платья

Перья

Это один из излюбленных элементов Дракона. Он придает любому образу роскошь и статусность.

Перья на одежде

Блеск и пайетки

Они напоминают драконью чешую, а значит, точно не оставят их обладателя равнодушным. К тому же это очень празднично и ярко.

Блеск пайетки на одежде

Бархат, шелк, атлас и парча

Зеленый Дракон очень любит роскошь и пафос, и именно эти материалы у нас ассоциируются с таким лакшери-образом. Поэтому, чтобы задобрить символ года, Андре Тан советует остановиться на дорогих и эффектных тканях.

Бархат шелк атлас парча черные платья

Яркие аксессуары

Обязательно к образу добавляйте яркие аксессуары – кольца, браслеты, колье. Пусть они будут массивными и броскими. Это привлечет внимание Дракона и склонит удачу на вашу сторону.

золотые украшения

Раньше мы писали о трендах украшений на зиму 2024. Узнайте, какие выбрать, чтобы всегда выглядеть стильно.

Теги:
#Мода #Новый год #Андре Тан #Праздники #Тренды