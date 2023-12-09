Пуховик надоел: шесть трендов верхней одежды, которые можно носить сейчас (фото)

Не мерзните в эту пору в стильной теплой одежде

Трендовая верхняя одежда, такая как кожаные тренчи, длинные пальто и бомберы, уже можно заметить на улицах мировых модных столиц, таких как Милан, Париж, Лондон и Нью-Йорк. Эти и другие модели также активно представлены на подиумах сезона зима 2023-24. Независимо от личных предпочтений, вы точно захотите включить одну из этих 6 тенденций верхней одежды в свой гардероб.

Современная верхняя одежда является неотъемлемой частью любого зимнего образа. Хотя пуховики остаются популярными в этот период, существует множество других стильных и главное теплых вариантов верхней одежды для холодного сезона. Об этом рассказали эксперты блога о моде и стиле PUMP. Названы самые горячие тренды верхней одежды на зиму 2024 года.

Макси-пальто

Кожа

Искусственный мех

Дубленка

Короткое пальто

Бомбер

Если вы все еще думаете, что пуховик не может быть стильным и теплым выбором, позвольте развеять ваши сомнения. Те времена, когда этот тип верхней одежды ассоциировался только со спортом, уже миновали. Современные бренды предлагают современные модели пуховиков, которые могут дополнить разный стиль в одежде.