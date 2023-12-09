Лакованая или крокодиловая кожа: какая зимняя обувь будет модной в 2024 году
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Рассказываем, какая зимняя обувь модна зимой 2024
Хочется быть в тренде в любое время года, даже зимой, когда нужно максимально утепляться. Однако, не вся обувь выглядит модно. Раньше мы рассказывали об одежде, что будет в тренде в следующем году. Теперь поговорим об обуви.
Следует выбирать сапоги с острым носком и крокодиловой кожи. Об этом рассказали на apostrophe.
Какая обувь модная зимой 2024
Ботинки из крокодиловой кожи
Стильный тренд 90-х возвращается в моду. Для подчеркивания элегантности следует выбирать высокие сапоги. Они будут идеально подходить и под платья длины мини, и макси. Эта модель выглядит особенно красиво в коричневом и зеленом оттенках.
Ковбойские сапоги
Ковбойские сапоги идеально подходят для теплой зимы. У них заостренный носок и невысокий скошенный каблук. Такие сапоги можно носить как с короткими юбками, так и с длинными платьями или брюками.
Ботинки для вечеринки
Для более изысканного образа следует выбрать сапоги для вечеринки. Они могут быть у цвета металлик или в золотистом оттенке. Если вам нравится большое количество внимания, можно выбирать такую обувь как яркий акцент к повседневной одежде.
Байкерские сапоги
Пик своей популярности набирают байкерские сапоги. Они сделаны из толстой кожи и имеют ровный каблук. Также модными считаются модели украшенные пряжками и молниями.
Лакированная обувь
Также в моду возвращается лакированная обувь. Черное платье-футляр будет идеально подходить под лакированные ботильоны. Если вы любитель неформальных лугов, ботинки на тракторной подошве или сапоги с узким носком – идеальный вариант для вас.
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