Что купить для праздника, чтобы носить потом: эти вещи вы точно впишете в повседневные образы (фото)

Список вещей, которые создадут вам праздничный образ

Впереди — сезон корпоративов и праздников. И многим модницам, которые уже думают, в чем встретить Новый год 2024, хочется обновить свой гардероб. Чтобы не покупать вещи "на один раз", нужно подойти к приобретению грамотно и продумать свой праздничный образ.

Стилист Ольга в своем блоге в Instagram предлагает список вещей, которые создадут вам яркий праздничный лук. И как приятный бонус — вы точно сможете вписать их в свои будничные образы:

Первое – это вещи яркого, насыщенного красного цвета. Такой оттенок – один из главных трендов сезона. К примеру, красный свитер – добавьте атласную юбку, яркий макияж, прическу, и имеем праздничный образ. А с джинсами и сапогами имеем хороший акцент для обыденного образа.

Таким же образом можно играть с цветом металлик. Еще один тренд сезона, который в самом разгаре. Но если красный – это классика, ставшая трендом, то металлик, скорее всего, скоро угаснет. Поэтому если было желание включить этот тренд в гардероб — праздничные образы то, что нужно. Свитер, брюки, юбка – точно станут хорошим акцентом и потом их можно надеть в повседневные образы.

Вещи из атласа. Эта глянцевая ткань при правильной стилизации имеет очень высокий уровень праздничности. Черная рубашка из атласа даже в компании джинсов, но с объемными украшениями и красивым макияжем создаст небанальный праздничный лук. Тем более, у многих есть платья или атласные юбки из прошлых сезонов. Теперь их можно стилизовать, и в компании красного свитера из первого пункта вы получите попадание в "яблочко".

Кружево – еще одна фактура, которая придает образам праздничности. И ее потом легко вписать в ежедневные образы. Проще всего взять кружевной топ, особенно если кружево совмещено с атласом, шелком или любой глянцевой фактурой. В обыденных образах в сочетании с джинсами, брюками и пиджаком такая вещь придаст вам элегантность и женственность.

Нестандартные фактуры – свитер с объемным плетением, худи с бахромой, рубашка с выразительными оборками – такие акцентные вещи красиво смотрятся в праздничных образах. И если вы давно хотели попробовать что-нибудь необычное, то это возможность получить праздничный образ и что-то нестандартное в свой гардероб.

А дальше носим по формуле: один акцент, а все остальное — база. Примеры собраны для вас на фото ниже.

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