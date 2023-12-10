Как носить шапку с шарфом, чтобы не выглядеть нелепо: пять стильных формул и вы - на пике моды (фото)

Рассказываем, какие базовые комбинации подчеркнут ваш образ

Шапка и шарф – такие же полноценные члены гардероба, как пальто, обувь или модный пуховик. К тому же, они находятся у лица и напрямую влияют на вашу внешность.

Об этом говорится в блоге purpur.stylist в Instagram. Стилист подчеркивает, что нельзя выбирать шапку и шарф по принципу "ну, вроде ничего сидит". По ее словам, все, что находится у портретной зоны, должно максимально актуально соответствовать вашей колористике и стилю.

Как подобрать шапку, шарф и перчатки — главные правила

Есть несколько правил комбинации шарфов, шапок и перчаток. Когда все они одного цвета, выходит слишком.

Поэтому 2 единицы берем акцентом, а 1 — в цвет верхней одежды:

Формула 1. Шапка и шарф одного цвета. Это роскошно и стильно. В одной колористике они дают единое цветное пятно у лица. Тем самым его можно подсветить и подчеркнуть. В этом случае стилист рекомендует перчатки брать в цвет обуви, сумки или верхней одежды.

Формула 2. Шапка цвета верхней одежды и акцентный шарф. Стилист отмечает, что это зона лица, а значит множество цветных акцентов (когда и шапка, и шарф, и пальто разных цветов), надо делать, хорошо понимая собственную колористику и зачем мы это делаем.

Поэтому, как вариант, шапку и верхнюю одежду можно объединить цветом, а шарф выбрать любого контрастного цвета и сделать из него яркий акцент. Тогда перчатки подбираются либо в цвет шарфа, либо шапки и верхней одежды.

Формула 3. Цветной шарф и однотонная шапка. Это вариант для тех, кто желает грамотно создать яркий образ. Берем принтованный шарф, выбираем одну из деталей принта и в ее цвет добавляем однотонную шапку. В этом случае перчатки лучше брать либо в цвет верхней одежды, либо в цвет шапки.

Формула 4. Шапка и перчатки акцентного цвета. В этом случае шарф берем в цвет нашей верхней одежды.

Шапка и перчатки акцентного цвета. В этом случае шарф берем в цвет нашей верхней одежды. Формула 5. Шарф и шапка в цвет верхней одежды + акцентные перчатки и сумка. Такие образы переносят акцент на руки и сумку. Очень хороший вариант, если нужно скорректировать объем лица.

Стилист добавила, что конечно, схем комбинаций может быть намного больше. Но эти — базовые, которые помогут вам разобраться с тем, как комбинировать непослушную шапку и наконец-то сделать ее полноценной частью гардероба.

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