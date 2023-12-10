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Уютная и удобная: 9 пар обуви, в которых вы точно не замерзнете зимой (фото)

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Автор
Зимой должно быть комфортно в любой одежде и обуви Новость обновлена 10 декабря 2023, 20:45
Зимой должно быть комфортно в любой одежде и обуви. Фото Freepik

Доставайте "дутики", угги и байкерские сапоги

С приходом зимы обувной гардероб все-таки чуть-чуть сужается разнообразием моделей и хочется выбрать что-то более уютное и удобное. Поэтому стоит рассмотреть подборку пар, в которых не нужно искать компромисс – это обувь стильная, теплая и удобная.

О трендах актуальной обуви на зиму 2024 года рассказала украинский стилист Ната Москаленко. Эксперт отобрала девять моделей зимних пар.

Какая зимняя обувь в моде 2024-го

Мунбуты, меховые модели и Ugg хорошо подойдут для выходных и загородных прогулок. А замшевые трубы, ботинки на шнуровке будут хорошо выглядеть в городе и сухую морозную погоду.

Кожаные жокейские, байкерские сапоги, ботфорты и сапоги-гетры на удобном широком каблуке помогут не потерять стиль в мокрые и пасмурные дни.

сапоги гетры
коричневые замшевые сапоги
коричневые сапоги
белые мунбуты
черные лакированные сапоги
черные лакированные сапоги
серые угги
сапоги до колена
черные сапоги

Кстати, последние сезоны отличаются высокой популярностью использования меховых элементов в моде. Когда речь идет о более практичных тенденциях, особенно высоко в цене верхняя одежда. Стилист показала, как стильно носить шубы из овчины, эко и ретро-мех.

Раньше мы писали о трендах украшений зимы 2024 года. Узнайте, какие выбрать, чтобы всегда выглядеть стильно.

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#Мода #Обувь #Тренды