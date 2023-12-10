Уютная и удобная: 9 пар обуви, в которых вы точно не замерзнете зимой (фото)

Доставайте "дутики", угги и байкерские сапоги

С приходом зимы обувной гардероб все-таки чуть-чуть сужается разнообразием моделей и хочется выбрать что-то более уютное и удобное. Поэтому стоит рассмотреть подборку пар, в которых не нужно искать компромисс – это обувь стильная, теплая и удобная.

О трендах актуальной обуви на зиму 2024 года рассказала украинский стилист Ната Москаленко. Эксперт отобрала девять моделей зимних пар.

Какая зимняя обувь в моде 2024-го

Мунбуты, меховые модели и Ugg хорошо подойдут для выходных и загородных прогулок. А замшевые трубы, ботинки на шнуровке будут хорошо выглядеть в городе и сухую морозную погоду.

Кожаные жокейские, байкерские сапоги, ботфорты и сапоги-гетры на удобном широком каблуке помогут не потерять стиль в мокрые и пасмурные дни.

Кстати, последние сезоны отличаются высокой популярностью использования меховых элементов в моде. Когда речь идет о более практичных тенденциях, особенно высоко в цене верхняя одежда. Стилист показала, как стильно носить шубы из овчины, эко и ретро-мех.

Раньше мы писали о трендах украшений зимы 2024 года. Узнайте, какие выбрать, чтобы всегда выглядеть стильно.