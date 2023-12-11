Вместо шапки и капюшона: три модных способа носить шарф этой зимой (фото)

Шарф даже может заменить шапку

Если вы из тех людей, кто не любит носить шапку зимой, но все же беспокоится о своем здоровье и не хочет мерзнуть, значит идеальным для вас станет вариант с ношением шарфы зимой. Мы уже рассказывали о трендовых аксессуарах на декабрь, а сегодня делимся идеями образов с шарфами.

Как оказалось, есть три модных способы носить шарф этой зимой, пишет today.ua. Предлагаем узнать о них поподробнее.

Шарф-накидка

Модницы знают, что шарф — это многофункциональный аксессуар, который поможет создать стильный образ. Так, шарф можно использовать как стильную накидку на пальто или кардиган. Чтобы при движениях он не сползал завяжите его свободными концами, перекрутите и наденьте через голову.

Фото: Pinterest

Шарф-шапка

Шарф отлично согреет зимой, его даже можно использовать вместо головного убора. Есть много способов носить шарф на голове, подберите тот, который будет комфортным для вас и можете навсегда отказаться от шапок зимой.

Фото: Pinterest

Шарф-кофта

Большой шарф из теплой натуральной ткани можно с легкостью превратить в кофту или кардиган. Главное правильно завязать его на теле поверх, например, базового гольфа. Так вам будет тепло, а главное, что выглядеть вы будете очень стильно и неординарно.

Фото: Pinterest

Ранее "Телеграф" рассказывал, как быстро согреть руки на морозе. Советы для зимних прогулок, чтобы не мерзли руки.