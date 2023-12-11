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Вместо шапки и капюшона: три модных способа носить шарф этой зимой (фото)

Автор
Галина Струс Галина Струс
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Как модно носить шарф этой зимой
Как модно носить шарф этой зимой. Фото Freepik

Шарф даже может заменить шапку

Если вы из тех людей, кто не любит носить шапку зимой, но все же беспокоится о своем здоровье и не хочет мерзнуть, значит идеальным для вас станет вариант с ношением шарфы зимой. Мы уже рассказывали о трендовых аксессуарах на декабрь, а сегодня делимся идеями образов с шарфами.

Как оказалось, есть три модных способы носить шарф этой зимой, пишет today.ua. Предлагаем узнать о них поподробнее.

Шарф-накидка

Модницы знают, что шарф — это многофункциональный аксессуар, который поможет создать стильный образ. Так, шарф можно использовать как стильную накидку на пальто или кардиган. Чтобы при движениях он не сползал завяжите его свободными концами, перекрутите и наденьте через голову.

шарф-накидка, грубый шарф
Фото: Pinterest

Шарф-шапка

Шарф отлично согреет зимой, его даже можно использовать вместо головного убора. Есть много способов носить шарф на голове, подберите тот, который будет комфортным для вас и можете навсегда отказаться от шапок зимой.

шарф вместо шапки
Фото: Pinterest

Шарф-кофта

Большой шарф из теплой натуральной ткани можно с легкостью превратить в кофту или кардиган. Главное правильно завязать его на теле поверх, например, базового гольфа. Так вам будет тепло, а главное, что выглядеть вы будете очень стильно и неординарно.

как носить шарф
Фото: Pinterest

Ранее "Телеграф" рассказывал, как быстро согреть руки на морозе. Советы для зимних прогулок, чтобы не мерзли руки.

Теги:
#Шарф #Тренды #Мода на зиму