И с платьями, и с брюками: модные правила, как носить угги этой зимой (фото)

С чем носить угги и как выглядеть современно

Угги — универсальная зимняя обувь, которую можно стильно вплетать в зимние образы. Как считает стилист Эмма Лаутбайн, угги можно носить н только с привычными джинсами-скинни, но и с платьями. Мы уже рассказывали, с какой обувью носить длинный пуховик, а сегодня делимся, как вплетать в зимние образы угги.

Все привыкли, что угги носят с узкими джинсами, но этот тренд уже в прошлом, говорит стилист Эмма Лаутбайн на своем сайте. По ее словам, также не стоит останавливаться на базовых черном и коричневом оттенках.

Стилист рассказала, что сейчас есть стильные способы освежить образы с угги. Например, попробуйте носить их с трикотажными платьями любой длины и дополнить образ длинным пальто. К такому образу также подойдет вязанные носки, это будет выглядеть стильно и вам будет уютно и тепло.

Фото: Pinterest

Носить угги можно и со штанами, и даже с джинсами, однако, как говорит стилист, лучше выбирать модели с широкими штанинами и свободный крой. Угги прекрасно вписываются в уличный стиль и делают образ уютным и трендовым.

Фото: Pinterest

Также стилист рекомендует не останавливаться на базовых оттенках угги, а поискать что-то более яркое и вызывающее. С яркими уггами вы будете выглядеть особенно стильно.

Фото: Pinterest

По словам Эммы Лаутбайн, угги можно носить зимой и с трикотажем, и со свитерами-оверсайз, и с пиджаками, и с бомберами. К ним подойдут как пуховики так и шерстяные пальто. Главное грамотно все это сочетать и не бояться ярких акцентов и аксессуаров.

Ранее "Телеграф" рассказывал о девяти парах обуви, в которой вы точно не замерзнете зимой. Смело доставайте доставайте "дутики", угги и байкерские сапоги.