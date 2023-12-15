Будете иконой стиля: как и с чем носить джинсы этой зимой

Самые трендовые идеи с джинсами

Джинсы уже давно вошли в наш гардероб и стали базовым его элементом. Они могут использоваться, как для ежедневных образов, так и для более изысканных и парадных. Мы уже рассказывали о трендах штанов на эту зиму, а сегодня делимся, как и с чем сочетать джинсы в зимних образах.

Стилисты утверждают, что каждая модница должна иметь в шкафу несколько пар джинсов, пишет tsn.ua. А правильно их сочетая можно стать настоящей иконой стиля.

С какой обувью носить джинсы зимой

Узкие джинсы-скинни будут прекрасно сочетаться с элегантными ботфортами, создавая изысканный образ и подчеркивая ноги. Также к джинсам отлично подойдут ботинки-челси и сапоги-трубы с широкими халявами. К широким моделям джинсов лучше подобрать уютные и удобные угги.

Фото: Pinterest

Джинсы и теплый верх

Джинсы будут прекрасно сочетаться с теплыми и объемными свитерами, бомберами и короткими кардиганами. Для более элегантных образов выбирайте широкие пиджаки оверсайз. В этом сезоне в тренде будут светлые, бежевые и кофейные оттенки. Также к джинсам прекрасно подойдет легкие блузы ярких оттенков.

Фото: Pinterest

Джинсы и верхняя одежда

Джинсы очень универсальный предмет гардероба, они будут стильно выглядеть, как с длинным пуховиком, так и с шерстяным пальто и даже с кислотного оттенка искусственной шубой. Все зависит от кроя джинсовых штанов и общего замысла вашего образа.

Фото: Pinterest

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