Укр

Снежинки, елки, елочные шары: 3 модные идеи маникюра для новогодней ночи (фото)

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
Читати українською
Автор
Новогодние элементы будут прекрасно смотреться на ваших ногтях Новость обновлена 15 декабря 2023, 17:01
Новогодние элементы будут прекрасно смотреться на ваших ногтях. Фото instagram.com

На черном фоне такие рисунки будут выглядеть особенно круто

Перед нами наступление новогодних праздников, и пришло время поразмыслить о новом дизайне ногтей. Если вы ищете что-то оригинальное и хотите, чтобы ваши ногти отражали праздничную атмосферу, стоит попробовать черный маникюр.

Этот впечатляющий оттенок прекрасно сочетается с белым, нюдовым, розовым и красным. Это позволяет создавать удивительный новогодний дизайн ногтей.

"Телеграф" предлагает идеи для маникюра с тремя новогодними элементами — со снежинками, новогодними елками и елочными шарами. На черном фоне эти изображения будут выглядеть особенно впечатляюще.

Черный маникюр со снежинками

Снежинки – идеальный выбор для создания праздничного маникюра к Рождеству и Новому году. Этот стиль придает образу зимнее волшебство, особенно если вы решите использовать черный фон и нарисовать на нем белые изысканные снежинки.

Черный маникюр со снежинками
Черный маникюр со снежинками
Черный маникюр со снежинками

Черный маникюр с елочными шарами

Черный маникюр, украшенный золотым блеском и милыми праздничными елочными шарами, наполняется изысканностью и гламуром. Глубокий темный оттенок маникюра придает загадочность, а цветные елочные шары добавляют веселья и праздничного настроения. Этот дизайн создает уникальный акцент в вашем новогоднем маникюре.

Черный маникюр с елочными шарами
Черный маникюр с елочными шарами
Черный маникюр с елочными шарами

Темный маникюр с новогодней елкой

Черный маникюр несет в себе таинственность ночи, но с добавлением новогодней елки на одном из ногтей он приобретает особое очарование. Такой маникюр наполнит вас духом праздника, делая ваш образ неповторимым в этот волшебный вечер.

Темный маникюр с новогодней елкой
Темный маникюр с новогодней елкой
Черный маникюр с елочными шарами

Ранее мы писали, какие дизайны маникюра вышли из моды. Они превратят вас колхозницу.

Теги:
#Мода #Маникюр #Новый год