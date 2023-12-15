Снежинки, елки, елочные шары: 3 модные идеи маникюра для новогодней ночи (фото)

На черном фоне такие рисунки будут выглядеть особенно круто

Перед нами наступление новогодних праздников, и пришло время поразмыслить о новом дизайне ногтей. Если вы ищете что-то оригинальное и хотите, чтобы ваши ногти отражали праздничную атмосферу, стоит попробовать черный маникюр.

Этот впечатляющий оттенок прекрасно сочетается с белым, нюдовым, розовым и красным. Это позволяет создавать удивительный новогодний дизайн ногтей.

"Телеграф" предлагает идеи для маникюра с тремя новогодними элементами — со снежинками, новогодними елками и елочными шарами. На черном фоне эти изображения будут выглядеть особенно впечатляюще.

Черный маникюр со снежинками

Снежинки – идеальный выбор для создания праздничного маникюра к Рождеству и Новому году. Этот стиль придает образу зимнее волшебство, особенно если вы решите использовать черный фон и нарисовать на нем белые изысканные снежинки.

Черный маникюр с елочными шарами

Черный маникюр, украшенный золотым блеском и милыми праздничными елочными шарами, наполняется изысканностью и гламуром. Глубокий темный оттенок маникюра придает загадочность, а цветные елочные шары добавляют веселья и праздничного настроения. Этот дизайн создает уникальный акцент в вашем новогоднем маникюре.

Темный маникюр с новогодней елкой

Черный маникюр несет в себе таинственность ночи, но с добавлением новогодней елки на одном из ногтей он приобретает особое очарование. Такой маникюр наполнит вас духом праздника, делая ваш образ неповторимым в этот волшебный вечер.

Ранее мы писали, какие дизайны маникюра вышли из моды. Они превратят вас колхозницу.