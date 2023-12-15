Как стильно утеплиться этой зимой: пять моментов, которым следует уделить внимание (фото)

Стильных сочетаний элементов зимней одежды множество

Обычно зимой нам сложнее создавать стильные образы, которые при этом будут удобными и теплыми. Но если узнать несколько полезных советов о стилизации в эту пору, можно легко научиться без проблем создавать теплые и модные аутфиты.

Как оставаться стильной зимой и не замерзнуть, рассказали эксперты блога о моде и стиле pumpyourstyle. Как правило, следует обратить внимание на многослойность, аксессуары, натуральные ткани, стельки для обуви и термобелье.

МНОГОСЛОЙНОСТЬ

Самый популярный стилистический прием для создания сложных и интересных аутфитов зимой выполняет еще и согревающую функцию. Свитер на плече, жилет поверх пальто, свитер поверх рубашки, лонгслив и кардиган, юбка на брюки – сочетаний множество!

АКСЕССУАРЫ

Не стоит пренебрегать шарфами, шапками, перчатками и гетрами. Зимой эти аксессуары не только играют стилистическую роль, но и утепляют образ.

НАТУРАЛЬНЫЕ ТКАНИ

Инвестировать в шерсть – это зимний must have. Идеально, чтобы пальто имело в составе минимум 65% шерсти, а подкладка была шелковая или хотя бы из вискозы. Для трикотажных изделий действует аналогичное правило. Идеален свитер с примесями шерсти и кашемира. Такая вещь будет греть и не будет колоться.

Стельки для обуви

Кто сказал, что осенняя обувь только для осени? С помощью стелек вы можете одевать любимую пару даже в морозы!

Термобелье

Еще один must have для морозных зим.

Кстати, последние сезоны отличаются высокой популярностью использования меховых элементов в моде. Когда речь идет о более практичных тенденциях, особенно высоко в цене верхняя одежда. Стилист показала, как стильно носить шубы из овчины, эко и ретро-мех.