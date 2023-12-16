Стильно, модно, но не для зимы: от какой обуви лучше отказаться в холодный период и почему

Есть несколько видов обуви, которая не подходит для зимы

В зимний сезон нужно очень тщательно подходить к выбору обуви. И то, что выглядит красиво и стильно, не всегда подходит для зимней погоды и осадков. Мы уже рассказывали, как носить угги этой зимой, а сегодня делимся, какая обувь абсолютно не подходит для холодного сезона.

Как оказалось, есть несколько видов стильной обуви, которая хоть и выглядит красиво, но не подходит для морозной погоды, пишет sobitie.com.ua. Предлагаем узнать о них подробнее.

Какая обувь не подходит для зимы

Кроссовки

Кроссовки — один из самых удобных видов обуви, они легкие и удобные, а еще и невероятно стильные. Однако зимой лучше отказаться от кроссовок, особенно, если они без утеплителя и меховых стелек. Некоторые модели кроссовок вообще не подходят для зимы, так как не имеют необходимой теплоизоляции для ног. А многие кроссы еще и имеют скользкую подошву, что может быть опасно для прогулок по гололеду и снегу.

Лоферы

Лоферы — это красивая и удобная обувь, которая совершенно не подходит для зимы. Большинство моделей достаточно тонкие и имеют скользкую подошву, что повышает риск упасть и травмироваться. Так что не стоит ради красивого вида жертвовать безопасностью обуви. Отложите лоферы до весны тепла.

Кожаные туфли

Та же история с кожаными туфлями. Они не имеют достаточную теплоизоляцию и в них можно запросто замерзнуть зимой. К тому же они быстро пропускают влагу, так что большой риск простудиться.

Легкие кеды

Некоторые модницы умудряются носить зимой даже легкие кеды. В погоне за стильными образами надевают легкие кеды, которые совершенно не предназначены для зимних прогулок. От такой обуви категорически нужно отказаться в холодный период.

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