Вся палитра красного и не только: главные тренды праздничного маникюра (фото)

Тренд на красный лак не утих с осеннего сезона

На пороге наступления рождественских и новогодних праздников, и в этот период женщины стремятся обновить свой облик, сделать его более праздничным. Несмотря на то, что у украинцев сейчас нет времени на шумное веселье, небольшие радости жизни никому не повредят. Предлагаем создать праздничный маникюр, который повысит градус вашего стиля.

Украинский стилист Ната Москаленко отмечает, что маникюр — это полноценная часть образа, как и другие аксессуары, поэтому его тоже нужно продумывать в комплекте с луком по стилю и цвету, или выбирать нейтральный вариант.

Эксперт поделилась актуальными тенденциями праздничного маникюра этого сезона. В моде в направлении нейл-арта сейчас:

разные виды "французского" покрытия

коричнево бежевая гамма

так называемые хромовые покрытия в нюдовых оттенках

вся палитра красного

металлик

Напомним, что на пороге новогодние праздники, поэтому важно тщательно продумать свой образ для этих событий. Это включает выбор прически, макияжа и маникюра. Одним из отличных вариантов является белый новогодний маникюр.

Раньше мы писали, какие дизайны маникюра вышли из моды. Они превратят вас в колхозницу.