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Вся палитра красного и не только: главные тренды праздничного маникюра (фото)

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Автор
Красные ногти перекочевали с осени Новость обновлена 16 декабря 2023, 17:09
Красные ногти перекочевали с осени. Фото instagram.com

Тренд на красный лак не утих с осеннего сезона

На пороге наступления рождественских и новогодних праздников, и в этот период женщины стремятся обновить свой облик, сделать его более праздничным. Несмотря на то, что у украинцев сейчас нет времени на шумное веселье, небольшие радости жизни никому не повредят. Предлагаем создать праздничный маникюр, который повысит градус вашего стиля.

Украинский стилист Ната Москаленко отмечает, что маникюр — это полноценная часть образа, как и другие аксессуары, поэтому его тоже нужно продумывать в комплекте с луком по стилю и цвету, или выбирать нейтральный вариант.

Эксперт поделилась актуальными тенденциями праздничного маникюра этого сезона. В моде в направлении нейл-арта сейчас:

  • разные виды "французского" покрытия
  • коричнево бежевая гамма
  • так называемые хромовые покрытия в нюдовых оттенках
  • вся палитра красного
  • металлик
красный маникюр
красный маникюр
коричневые ногти
коричневый маникюр
маникюр золотая втирка
белые ногти
френч
красные ногти
нюдовый маникюр
нюдовый маникюр

Напомним, что на пороге новогодние праздники, поэтому важно тщательно продумать свой образ для этих событий. Это включает выбор прически, макияжа и маникюра. Одним из отличных вариантов является белый новогодний маникюр.

Раньше мы писали, какие дизайны маникюра вышли из моды. Они превратят вас в колхозницу.

Теги:
#Мода #Маникюр #Стиль #Рождество #Новый год