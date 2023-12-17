"Подсветите" свою красоту одной вещью: крутые образы с ярким головным убором (фото)

Акцентный головной убор, или сила одного дополнения

В зимний период года часто становится для большинства людей привычкой выбирать одежду черного цвета. Однако даже в более сдержанные образы следует добавлять немного экстравагантности. Одним из простых, но впечатляющих приёмов зимнего стиля является использование яркого акцентного головного убора.

Об этом говорит украинский стилист Матвей Калугин. По словам эксперта, шапка, капор, балаклава, платок или бейсболка — абсолютно неважно, каким будет этот головной убор! Выбирайте свой любимый цвет, который будет усиливать даже самый базовый образ.

Почему акцентный головной убор настолько меняет образ

Головные уборы размещаются конкретно в портретной зоне. Ваше лицо привлекает к себе больше внимания. В первую очередь и большую часть времени окружающие смотрят не на вашу обувь или брюки, а именно на лицо. Соответственно, актуальный головной убор в подходящей для вас колористике не только "подсветит" вашу красоту, но и будет оставлять вас в центре внимания.

Головные уборы сравнительно недорогие. Проще приобрести 5 разноцветных шапок, чем 5 разноцветных пар зимней обуви. А если вы выбираете базовые модели (без дизайнерских изысков и активного декора) – будьте уверены, что такой головной убор вы сможете носить до разной верхней одежды.

Раньше мы писали, как оставаться стильной зимой и не замерзнуть. Стильных соединений элементов зимней одежды множество.