Покупайте это: какие базовые вещи должны быть в гардеробе у каждой в 2024 году
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Что носить, чтобы выглядеть стильно
На самом деле идеальный гардероб – это не большое количество вещей, каждая из которых подходит только под один образ. Надо уметь комбинировать. Лучший гардероб – это капсульный. Такой вариант значительно упрощает жизнь. Ранее мы уже рассказывали об антитрендах зимы 2024 года. Теперь поговорим о том, что следует купить, чтобы выглядеть стильно.
Все эти базовые вещи можно сочетать с другими и чувствовать себя комфортно. Об этом рассказали на focus.
Туфли на невысоком каблуке
Такой вариант обуви создает гармонию между красотой и удобством. Туфли, ботильоны или высокие сапоги на низком каблуке — все в тренде. Это очень можно и удобно.
Пальто с шарфом
Эти два элемента гардероба должны быть одного цвета. Так они будут дополнять друг друга. Длина не важна: от середины бедра или же меди.
Джинсы свободного кроя
Скины стали старомодными. Теперь в тренде мешковатые джинсы. Они хорошо смешиваются с вязаными свитерами и трикотажем. Майка или футболка подойдут летом.
Кардиган
Достаточно простая, но популярная вещь. Их следует совмещать с джинсами.
Юбки длины меди и макси
Мини-юбки уступают длинным. Именно они делают силуэт женственным и греют зимой. Главное – правильно подобрать обувь и верх.
Платье макси
В этом году чем длиннее платье тем лучше. Зимой можно носить платье макси с длинными сапогами, весной с сандалями на плоской подошве.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что лучше обуть под широкие джинсы. Эти советы помогут вам выглядеть стильно.