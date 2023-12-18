Уют и тепло в любую погоду: самые трендовые головные уборы на зиму 2024 (фото)
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Утепляемся на холодную зиму модно и уютно
Зима, не время отказываться от стильных образов. Однако, очень важно не мерзнуть в холодный период. Особого внимания требует голова, которая должна быть в тепле в самые лютые морозы. Мы уже рассказывали, что делать, чтобы ноги не замерзли, а сегодня делимся, как стильно утеплиться с головными уборами.
Как пишет "Телеграф", зимой в трендах несколько вариантов головных уборов — от привычных шапок бини, до экстравагантных вязанных балаклав. Предлагаем узнать о них подробнее.
Шапка бини
Эта модель шапки уже стала классикой на холодную погоду. Тренд остается актуальным и зимой 2024 года. Выбирайте яркие кричащие оттенки и создавайте незабываемые образы этой зимой.
Балаклава
Балаклава — еще один писк зимней моды. Дизайнеры предлагают разные вариации этого экстравагантного головного убора. Лучше всего остановиться на базовых оттенках и натуральных материалах.
Берет
Этот головной убор больше ассоциируется с осенним гардеробом, однако, есть и более утепленные модели, которые прекрасно подойдут для зимы. Создавайте романтические образы с этим головным убором.
Наушники
Если вы из тех модниц, кто постоянно мерзнем в уши — наушники идеальный вариант для вас. Они подчеркнут и не испортят вашу укладку и будут дарить тепло.
Шарф
Стильная вариация для тех, кто не любит шапки. Шарфы из качественных натуральных материалов не только прекрасно согревают, но и делают образ более элегантным.
Ранее "Телеграф" рассказывал, как быть на стиле этой зимой. Названы самые трендовые аксессуары, которые пригодятся зимой.