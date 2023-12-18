Уют и тепло в любую погоду: самые трендовые головные уборы на зиму 2024 (фото)

Утепляемся на холодную зиму модно и уютно

Зима, не время отказываться от стильных образов. Однако, очень важно не мерзнуть в холодный период. Особого внимания требует голова, которая должна быть в тепле в самые лютые морозы. Мы уже рассказывали, что делать, чтобы ноги не замерзли, а сегодня делимся, как стильно утеплиться с головными уборами.

Как пишет "Телеграф", зимой в трендах несколько вариантов головных уборов — от привычных шапок бини, до экстравагантных вязанных балаклав. Предлагаем узнать о них подробнее.

Шапка бини

Эта модель шапки уже стала классикой на холодную погоду. Тренд остается актуальным и зимой 2024 года. Выбирайте яркие кричащие оттенки и создавайте незабываемые образы этой зимой.

Балаклава

Балаклава — еще один писк зимней моды. Дизайнеры предлагают разные вариации этого экстравагантного головного убора. Лучше всего остановиться на базовых оттенках и натуральных материалах.

Берет

Этот головной убор больше ассоциируется с осенним гардеробом, однако, есть и более утепленные модели, которые прекрасно подойдут для зимы. Создавайте романтические образы с этим головным убором.

Наушники

Если вы из тех модниц, кто постоянно мерзнем в уши — наушники идеальный вариант для вас. Они подчеркнут и не испортят вашу укладку и будут дарить тепло.

Шарф

Стильная вариация для тех, кто не любит шапки. Шарфы из качественных натуральных материалов не только прекрасно согревают, но и делают образ более элегантным.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как быть на стиле этой зимой. Названы самые трендовые аксессуары, которые пригодятся зимой.