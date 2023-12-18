Не требует укладки: самая трендовая стрижка на зиму, которую не испортит шапка (фото)

Эту модную стрижку не испортит ни ветер, ни головной убор

Каждая девушка стремится как можно меньше времени тратить на укладку и иметь стрижку, которая не требует особого ухода. Зимой, когда мы носим головные уборы, потребность в универсальной стрижке обостряется. Мы уже рассказывали о лайфхаках по уходу за прической дома, а сегодня делимся, какая стрижка на зиму будет самой трендовой.

Как оказалось, есть корейская стрижка Hush, которая не требует особого ухода и может быть универсальной для любого типа лица, пишет focus.ua. Эта стрижка будет на пике трендов этой зимой.

Стрижка Hush или hush cut

Это мягкая многослойная стрижка, которая прекрасно сочетается с челкой разной длины и формы или укороченными прядями по контуру лица.

Фото: Pinterest

Эта стрижка с "перьями" пришла к нам от корейских модниц и быстро завоевала доверие, так как не требует особого ухода и изнурительных укладок. Она прекрасно держит объем и подчеркивает черты лица.

Фото: Pinterest

Главной особенностью этой стрижки является то, что ее не испортит даже ношение головного убора или ветер на улице во время прогулки. Стоит лишь слегка расправить волосы руками после шапки и пряди вернуться в нормальное состояние.

К слову, такую стрижку не редко выбирают знаменитости. Так, например, со стрижкой Hush ходит актриса Дженна Ортега.

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