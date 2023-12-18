Не требует укладки: самая трендовая стрижка на зиму, которую не испортит шапка (фото)
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Эту модную стрижку не испортит ни ветер, ни головной убор
Каждая девушка стремится как можно меньше времени тратить на укладку и иметь стрижку, которая не требует особого ухода. Зимой, когда мы носим головные уборы, потребность в универсальной стрижке обостряется. Мы уже рассказывали о лайфхаках по уходу за прической дома, а сегодня делимся, какая стрижка на зиму будет самой трендовой.
Как оказалось, есть корейская стрижка Hush, которая не требует особого ухода и может быть универсальной для любого типа лица, пишет focus.ua. Эта стрижка будет на пике трендов этой зимой.
Стрижка Hush или hush cut
Это мягкая многослойная стрижка, которая прекрасно сочетается с челкой разной длины и формы или укороченными прядями по контуру лица.
Эта стрижка с "перьями" пришла к нам от корейских модниц и быстро завоевала доверие, так как не требует особого ухода и изнурительных укладок. Она прекрасно держит объем и подчеркивает черты лица.
Главной особенностью этой стрижки является то, что ее не испортит даже ношение головного убора или ветер на улице во время прогулки. Стоит лишь слегка расправить волосы руками после шапки и пряди вернуться в нормальное состояние.
К слову, такую стрижку не редко выбирают знаменитости. Так, например, со стрижкой Hush ходит актриса Дженна Ортега.
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