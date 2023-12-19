Чудные или яркие: какие цвета будут модными в 2024 году

Какие цвета будут в тренде в 2024 году

Все чаще можно заметить, что в моду возвращаются прежние тренды и цвета. В этом году можно уверенно сказать, что мода не слишком быстротечна. Ранее мы уже рассказывали, какие базовые вещи будут в тренде в 2024 году. Теперь поговорим о том, какие цвета будут модными в следующем году.

2024 год станет годом ярких красок и интересных решений. Любители насыщенных образов точно будут в восторге в следующем году. Об этом рассказали на vikna.

Цвета, которые будут модными в 2024 году

Персиковый

Этот цвет позволяет экспериментировать с формой и текстилем. Персиковый станет главным в самом популярном в следующем году.

Персиковый цвет

Глубокий синий и мягкий голубой

Глубокий синий считается королевским. Он отлично подчеркнет черты лица и фигуры. Мягкий голубой придаст образам воздушности.

Синий образ

Вишнево-красный

Этот насыщенный цвет придаст яркости в образ. Оттенки красного уже были в тренде в 2023 году. В коллекциях весна/лето бренда Gucci и AKNVAS уже есть темно-красные юбки из кожи.

Красный акцент в образе

Millennial pink или мягкий розовый

Этот цвет не перестанет быть актуален и в 2024 году после такого бума в 2023. Розовый оттенок моден не только в образах, но и в интерьере.

Розовый цвет – тренд 2024

Металлик

Тренд на металлик не проходит уже несколько сезонов подряд. В прошлом сезоне металлик был очень популярен в обуви и аксессуарах. Теперь можно ожидать увеличения количества металлических образов с головы до ног.

Металлик – тренд 2024

Фисташковый и насыщенный зеленый

2024-й – год Зеленого Деревянного Дракона. Вполне ожидаемо появление зеленых тонов в нынешней моде. Фисташковый придаст легкости и свежести весенним и летним образам.

Зеленый образ

Сиреневый

Лавандовый цвет был в тренде прошлым летом и останется в тренде следующего года. Этот оттенок не сезонный, можно носить его круглый год.

Сиреневый – тренд 2024

Канарково-желтый

Такой яркий цвет будет поднимать настроение в пасмурные дни. Можно создавать монохромные образы или добавлять этот оттенок в качестве акцента.

Канарково-желтый будет модным в 2024 году

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