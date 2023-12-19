Укр

Яркий маникюр для настоящих леди: топ-5 изысканных идей на короткие ногти (фото)

Автор
Галина Струс Галина Струс
Дата публикации
Читати українською
Автор
Какой маникюр сделать на короткие ногти
Какой маникюр сделать на короткие ногти. Фото Freepik

Яркие оттенки и дизайны для коротких ногтей

Не все модницы любят длинные острые ногти, кому-то больше по душе короткие аккуратные ногти. Однако, небольшая длина ногтевой пластины совсем не повод отказываться от ярких оттенков и изысканных дизайнов. Мы уже рассказывали, какие ногти сделать на Новый год, а сегодня делимся самыми яркими модными дизайнами на короткие ногти.

Как пишет "Телеграф", этой зимой будут в тренде яркие зеленые и аккуратные нюдовые оттенки в маникюре. Также можно дополнять дизайны ногтей сияющими блестками и минималистичными рисунками.

Красные ногти

Красные короткие ногти аккуратной формы — это настоящая изысканная классика. Зимой модницы все чаще выбирают красный маникюр, особенно в период праздников.

красный маникюр
Фото: Pinterest

Зеленые ногти

Зеленые оттенки в маникюре будут на пике трендов в начале года, так как 2024 год — это время Зеленого Дракона. Экспериментируйте с оттенками и дизайнами в зеленых тонах и не прогадаете.

зеленый маникюр
Фото: Pinterest

Нюдовые ногти

Нюд в бежевый и молочных оттенках — идеальный вариант для коротких ногтей. Разбавить его можно дизайном френч и легким мерцанием блесток.

маникюр на короткие ногти
Фото: Pinterest

Рисунки и дизайны

Даже на коротких ногтях опытные ней-мастера смогут сделать замысловатые рисунки и модные дизайны с блестками или стразами.

короткие ногти, маникюр
Фото: Pinterest

Яркие оттенки

Если душа желает, можно хоть каждый ноготь сделать разного яркого оттенка. Или же сделайте яркий однотон, который будет эффектно смотреться на коротких ногтях.

яркий маникюр, короткие ногти
Фото: Pinterest

Ранее "Телеграф" рассказывал о главных трендах праздничного маникюра. Вся палитра красного и не только.

Теги:
#Маникюр #Короткие ногти