Яркий маникюр для настоящих леди: топ-5 изысканных идей на короткие ногти (фото)

Яркие оттенки и дизайны для коротких ногтей

Не все модницы любят длинные острые ногти, кому-то больше по душе короткие аккуратные ногти. Однако, небольшая длина ногтевой пластины совсем не повод отказываться от ярких оттенков и изысканных дизайнов. Мы уже рассказывали, какие ногти сделать на Новый год, а сегодня делимся самыми яркими модными дизайнами на короткие ногти.

Как пишет "Телеграф", этой зимой будут в тренде яркие зеленые и аккуратные нюдовые оттенки в маникюре. Также можно дополнять дизайны ногтей сияющими блестками и минималистичными рисунками.

Красные ногти

Красные короткие ногти аккуратной формы — это настоящая изысканная классика. Зимой модницы все чаще выбирают красный маникюр, особенно в период праздников.

Фото: Pinterest

Зеленые ногти

Зеленые оттенки в маникюре будут на пике трендов в начале года, так как 2024 год — это время Зеленого Дракона. Экспериментируйте с оттенками и дизайнами в зеленых тонах и не прогадаете.

Фото: Pinterest

Нюдовые ногти

Нюд в бежевый и молочных оттенках — идеальный вариант для коротких ногтей. Разбавить его можно дизайном френч и легким мерцанием блесток.

Фото: Pinterest

Рисунки и дизайны

Даже на коротких ногтях опытные ней-мастера смогут сделать замысловатые рисунки и модные дизайны с блестками или стразами.

Фото: Pinterest

Яркие оттенки

Если душа желает, можно хоть каждый ноготь сделать разного яркого оттенка. Или же сделайте яркий однотон, который будет эффектно смотреться на коротких ногтях.

Фото: Pinterest

Ранее "Телеграф" рассказывал о главных трендах праздничного маникюра. Вся палитра красного и не только.