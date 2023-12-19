Яркий маникюр для настоящих леди: топ-5 изысканных идей на короткие ногти (фото)
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Яркие оттенки и дизайны для коротких ногтей
Не все модницы любят длинные острые ногти, кому-то больше по душе короткие аккуратные ногти. Однако, небольшая длина ногтевой пластины совсем не повод отказываться от ярких оттенков и изысканных дизайнов. Мы уже рассказывали, какие ногти сделать на Новый год, а сегодня делимся самыми яркими модными дизайнами на короткие ногти.
Как пишет "Телеграф", этой зимой будут в тренде яркие зеленые и аккуратные нюдовые оттенки в маникюре. Также можно дополнять дизайны ногтей сияющими блестками и минималистичными рисунками.
Красные ногти
Красные короткие ногти аккуратной формы — это настоящая изысканная классика. Зимой модницы все чаще выбирают красный маникюр, особенно в период праздников.
Зеленые ногти
Зеленые оттенки в маникюре будут на пике трендов в начале года, так как 2024 год — это время Зеленого Дракона. Экспериментируйте с оттенками и дизайнами в зеленых тонах и не прогадаете.
Нюдовые ногти
Нюд в бежевый и молочных оттенках — идеальный вариант для коротких ногтей. Разбавить его можно дизайном френч и легким мерцанием блесток.
Рисунки и дизайны
Даже на коротких ногтях опытные ней-мастера смогут сделать замысловатые рисунки и модные дизайны с блестками или стразами.
Яркие оттенки
Если душа желает, можно хоть каждый ноготь сделать разного яркого оттенка. Или же сделайте яркий однотон, который будет эффектно смотреться на коротких ногтях.
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