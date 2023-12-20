Для праздничного настроения: как стильно вплетать в образы рождественский свитер (фото)

Как носить забавные рождественские свитера этой зимой

Совсем скоро украинцы будут отмечать новогодне-рождественские праздники, а значит самое время доставать из шкафа забавные рождественские свитера. Этот элемент гардероба можно стильно вплетать в образы этой зимой. Мы уже рассказывали о самых трендовых головных уборах на зиму, а сегодня делимся идеями, как вплетать в образы рождественский свитер.

В зимних коллекциях дизайнеров на этот сезон присутствуют, как уютные джемперы с рисунками оленей и снежинок, так и теплые свитера с разнообразными геометрическими формами-рисунками в рождественской стилистике, пишет bigmir.net. Разбираемся, как сочетать праздничные свитера в ежедневных образах.

С чем носить рождественский свитер в зимних образах

Джинсы

Самое простое, но от этого не проигрышное сочетание — это рождественский свитер и любимые джинсы. В зависимости от цветовой гаммы подбирайте и аксессуары к образу и будете в тренде.

Фото: Pinterest

Леггинсы

Практичный и стильный образ можно создать с леггинсами базового оттенка, лучше всего черного, и свитером с оленями оверсайз. Такое сочетание можно дополнить также ботинками челси или уютными уггами.

Фото: Pinterest

Белая рубашка

Чтобы сделать образ более нарядным и изысканным, можно под объемный рождественский свитер надеть белую рубашку или блузку, так чтобы было видно воротник. Такое сочетание сделает ваш образ элегантным и более праздничным.

Фото: Pinterest

Мини/миди юбки

Отлично рождественские свитера сочетаются и с юбками — как с длиной миди, так и с мини. Прекрасно подойдут джинсовые юбки или классический вариант — карандаш.

Фото: Pinterest

Ранее "Телеграф" рассказывал о самых трендовых аксессуарах, которые пригодятся в декабре. Будь на стиле этой зимой.