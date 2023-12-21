Уродливые рождественские свитера: кринж или последний писк праздничной моды (фото)

Что такое Ugly Christmas Sweaters?

Вы точно видели в американских фильмах или сериалах традицию, когда на рождественские и новогодние вечеринки персонажи приходили в странных и даже уродливых рождественских свитерах.

Как пишет "Телеграф", в западной культуре это уже настоящая традиция и во время праздников даже устраивают тематические вечеринки и конкурсы, которые посвящены Ugly Christmas Sweaters — Уродливому рождественскому свитеру.

Ugly Christmas Sweaters — это по сути любой свитер с рождественской тематикой, который можно считать безвкусным, странным или кринжовым. То есть, эти свитера настолько некрасивые и странные, что от этого даже выглядят мило.

Рождественские свитера бывают очень разными, в том числе и парными. Фото: Pinterest

Отцом Ugly Christmas Sweaters называют американского комика Билла Косби. Он носил уродливые свитера во всех выпусках своего "Шоу Косби", которое выходило с 1984 по 1992 год. Причем странные уродливые свитера носил не только сам комик, но и вся съемочная группа проекта.

Комик Билл Косби. Фото: cnn.com

К слову, в 2016 году Музей мадам Тюссо в Лондоне нарядил в Ugly Christmas Sweaters восковые фигуры всей королевской семьи. Хотя, согласитесь, они больше милые, чем уродливые.

Королевская семья в рождественских свитерах. Фото: bit.ua

В Украине традиция уродливых рождественских свитеров не настолько распространена. Однако, свитера со странными рисунками и кринжовыми дизайнами даже у нас можно купить, особенно в интернете. Так что, почему бы не устроить веселую вечеринку с друзьями на Новый год или Рождество, и прийти на нее в Ugly Christmas Sweaters.

А бывают и такие рождественские свитера. Фото: Pinterest

А вот более стильные и даже нарядные рождественские свитера. В таком и на корпоратив не стыдно пойти. Фото: Pinterest

Ранее "Телеграф" рассказывал, какой свитер выбрать на зиму. Семь модных трендов, которые согреют и поднимут настроение.