Маникюр "вырви глаз": дерзкие идеи дизайнов ногтей для смелых модниц (фото)
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Пришло время для экспериментов
Если вы устали от легкий нюдовых дизайнов ногтей или классического красного маникюра, может стоит попробовать что-то новое и необычное? Мы уже рассказывали, ярком маникюре для настоящих леди, а сегодня делимся идеями в стиле "вырви глаз" для самых смелых модниц.
"Телеграф" собрал самые дерзкие идеи и дизайны маникюра для экспериментов этой зимой.
Белый, но не молочний
Обычно девушки выбирают не ослепительно белый цвет, а более мягкий, молочный или нежно розовый маникюр. Однако, в рамках эксперимента можно попробовать сделать ослепительно белый цвет, который подойдет как для коротких, так и для более длинных ногтей.
Космический маникюр
Такой маникюр выполняется при помощи специальных оттенков или даже с использованием магнитов и специального топового покрытия. Выглядит космический маникюр ярко и очень эффектно.
Стиль металлик
Еще одна вариация очень яркого и даже дерзкого маникюра — это стиль металлик. Чаще всего на черное основное покрытие наносится специальная втирка, которая придает оттенка и сияния.
Больше страз
Сделать маникюр в стиле "вырви глаз" можно и с использованием стразов, камней и других элементов декора для ногтей.
Рисунки и принты
В качестве эксперимента можно сделать маникюр с рисунками и принтами, например, в той же новогодней тематике. Такой маникюр будет привлекать внимание и подарит праздничное настроение.
Ранее "Телеграф" рассказывал о главных трендах праздничного маникюра. Вся палитра красного и не только.