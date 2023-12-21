Маникюр "вырви глаз": дерзкие идеи дизайнов ногтей для смелых модниц (фото)

Пришло время для экспериментов

Если вы устали от легкий нюдовых дизайнов ногтей или классического красного маникюра, может стоит попробовать что-то новое и необычное? Мы уже рассказывали, ярком маникюре для настоящих леди, а сегодня делимся идеями в стиле "вырви глаз" для самых смелых модниц.

"Телеграф" собрал самые дерзкие идеи и дизайны маникюра для экспериментов этой зимой.

Белый, но не молочний

Обычно девушки выбирают не ослепительно белый цвет, а более мягкий, молочный или нежно розовый маникюр. Однако, в рамках эксперимента можно попробовать сделать ослепительно белый цвет, который подойдет как для коротких, так и для более длинных ногтей.

Фото: Pinterest

Космический маникюр

Такой маникюр выполняется при помощи специальных оттенков или даже с использованием магнитов и специального топового покрытия. Выглядит космический маникюр ярко и очень эффектно.

Фото: Pinterest

Стиль металлик

Еще одна вариация очень яркого и даже дерзкого маникюра — это стиль металлик. Чаще всего на черное основное покрытие наносится специальная втирка, которая придает оттенка и сияния.

Фото: Pinterest

Больше страз

Сделать маникюр в стиле "вырви глаз" можно и с использованием стразов, камней и других элементов декора для ногтей.

Фото: Pinterest

Рисунки и принты

В качестве эксперимента можно сделать маникюр с рисунками и принтами, например, в той же новогодней тематике. Такой маникюр будет привлекать внимание и подарит праздничное настроение.

Фото: Pinterest

Ранее "Телеграф" рассказывал о главных трендах праздничного маникюра. Вся палитра красного и не только.