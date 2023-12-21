Нет времени копаться в шкафу: 9 зимних формул, которые подойдут каждой (фото)

Необязательно копировать формулу "один в один"

Самый легкий способ создать актуальный образ – воспользоваться формулой, в которую можно включить свой собственный гардероб. Стильные формулы образов на зиму будут полезны тем, кто желает выглядеть стильно, но не имеет достаточно времени для детального отбора и сочетания вещей.

Эксперты блога о моде и стиле PUMP представили 9 формул зимних образов. Они будут актуальны в этом сезоне и подойдут каждой.

Чтобы создать стильный образ, необязательно копировать формулу "один в один". Некоторые вещи можно заменять на те, что у вас уже есть в гардеробе и которые имеют схожие характеристики с вещами из формул. Например, короткую шубу можно смело заменить коротким пуховиком, — главное, чтобы вещь была объемной.

Пальто макси + капор + сапоги

Пальто макси + свитер с высоким воротником + брюки свободного кроя + сапоги + свитер на плече

Трикотажный костюм + высокие сапоги

Шуба + лонгслив + кожаные штаны + кроссовки

Короткая шуба + свитер + юбка килт + кроссовки

Пальто макси + джинсовый комбинезон + сапоги с острым мысом

Кожаное пальто в анималистический принт + лонгслив + кожаные брюки + сапоги

Блейзер + кружевные штаны + сапоги с острым мысом (для морозных дней для этой формулы шуба или пальто длины макси подойдет намного лучше)

Дубленка + лонгслив + кожаные брюки + грубые сапоги

Раньше мы писали, как оставаться стильной зимой и не замерзнуть. Стильных сочетаний элементов зимней одежды множество.