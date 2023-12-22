Квадратный носок и плетеные сандалии: какие модели обуви выйдут из моды в 2024 году

Какую обувь стилисты определили антитрендами в 2024 году

Конечно же, мы сами выбираем, что одевать или надевать. Однако у экспертов моды свое мнение на это. Ранее мы уже рассказывали, какие базовые вещи следует покупать в 2024 году. Теперь поговорим об антитрендах на обувь в следующем году.

Есть некоторые модели обуви, которые в 2024 году выйдут из моды. О них рассказало издание Business Insider.

Армейские ботинки

Довольно долго эти агрессивные сапоги были на пике популярности. Их можно было ввести в любой образ. Однако стилисты советуют лучше выбирать варианты с острым носком.

Армейские ботинки

"Родительские" кроссовки

Мода на эту обувь ушла из 90-х. Они пользовались популярностью из-за своей массивности. В 2024 году лучше выбирать плоские и тонкие кроссовки.

Антитренд 2024

Топсайдеры

Эта модель обуви продавалась в разных цветах и дизайнах. Однако в 2024-м стоит отдать предпочтение классическим лоферам.

Антитренд 2024

Шлепанцы

Эта обувь одна из самых популярных летом. Однако не в 2024 году. Лучше выбрать элегантные мюли. Они будут хорошо подходить к кюлотам.

Шлепанцы — антитренд 2024

Квадратный носок

Такая обувь набрала пик своей популярности в 2021-м. А в следующем году лучше выбирать модели с заостренным или закругленным носком.

Антитренд 2024

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие вещи станут антитрендами в 2024 году. Мы поделились, что стилисты не рекомендуют носить в следующем году.