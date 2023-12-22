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Зимние пейзажи на ногтях: идеи маникюра на Рождество, которые поднимут праздничное настроение (фото)

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Автор
Новые тренды в маникюре 2024 Новость обновлена 22 декабря 2023, 16:50
Новые тренды в маникюре 2024. Фото Freepik

Красный и синий цвета — одни из фаворитов этого сезона

Рождество и Новый год раскрывают дверь в зимнюю сказку, которая вдохновляет не только детей, но и взрослых. Ведь даже среди взрослых живет желание испытать чудеса, особенно в такое тяжелое для украинцев время. Чтобы встретить праздники с элегантностью, предлагаем женщинам сделать красочный маникюр, который в Рождество точно поднимет настроение!

Фаворитами зимнего сезона считаются красный и синий цвета. Эти оттенки идеально подходят для создания праздничного маникюра, особенно если использовать блестки и кристаллы в качестве декора.

Зимние пейзажи, такие как заснеженный лес, придают маникюру особый шарм. В таком новогоднем маникюре будет ощущаться некая волшебная атмосфера. "Телеграф" выбрал несколько дизайнов рождественского маникюра в качестве примеров, которые можно легко перенести на свои ногти с вашим любимым мастером нейл-арта.

красный лак на ногтях
Снеговик, лось и другие популярные новогодние персонажи из мультиков
голубой маникюр
Новогодние шары
синий лак на ногтях
Аппликации в оттенках золота и серебра
синий маникюр
Зимний лес
красные ногти
Елочка в декоре
красный маникюр
Звезды и хлопья снега

Напомним, что на пороге новогодние праздники, поэтому важно тщательно продумать свой образ для этих событий. Это включает выбор прически, макияжа и маникюра. Одним из отличных вариантов является белый новогодний маникюр.

Раньше мы писали, какие дизайны маникюра вышли из моды. Они превратят вас в колхозницу.

Теги:
#Мода #Маникюр #Рождество #Новый год