Немодно и не понравится Дракону: в каких цветах нельзя встречать Новый год 2024

Если вы выберете наряд из этих 4 оттенков — удачи не ждите

До встречи Нового 2024 года осталось всего несколько считанных дней. Это означает, что уже сейчас можно приступать к выбору наряда на предстоящий праздник. Согласно китайской традиции, Зеленый Деревянный Дракон, который будет властвовать над следующими 12 месяцами, считается почитаемым существом. Чтобы заручиться поддержкой этого зодиакального существа, необходимо знать, какие цвета ему особенно нравятся, а какие могут разозлить Дракона.

Чтобы не навлечь на себя неудачи и проблемы в 2024 году, астрологи советуют избегать в новогодних образах 4 цвета. Они в этот период не только невезучие, но еще и неактуальные, пишет unian.

В каких цветах нельзя встречать 2024 год Дракона

горький шоколад темно-желтый черный синий

Дракон не будет в восторге от таких оттенков, поскольку они ассоциируются с покоем, умиротворением и, возможно, даже обыденностью. Напротив, символ года поддерживает энергичных людей, готовых оказаться в центре внимания. Если вы выберете платье в одном из перечисленных четырех цветов, не стоит рассчитывать на удачу.

Ранее украинский дизайнер Андре Тан рассказал, в чем встретить Новый год 2024, чтобы задобрить Дракона. Важно выбрать не только правильный цвет наряда, но и материал и аксессуары.