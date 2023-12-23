Будете самой роскошной: самые яркие образы на Новый год 2024
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Выбрав один из этих образов, вы будете сиять в новогоднюю ночь
До Нового года остались считанные дни. Многие не успели купить новогодний образ. Именно поэтому мы подготовили несколько стильных и ярких вариантов. А раньше мы уже рассказывали, какой маникюр сделать на Новый год.
2024 — год Зеленого Деревянного Дракона. Это животное любит зеленый, красный и синий цвета. Однако не только эти цвета Дракон предпочитает. Об этом рассказали на unian.
Самые яркие образы на Новый год
Блестящий костюм
Серебро и золото – отличные цвета для привлечения внимания Дракона. Длинная юбка с вырезом и короткий топ будут хорошо выглядеть и вы соберете на себе много взглядов. Смело выбирайте такой костюм для Нового года.
Костюм в сеточку
Короткая юбка и топ в сеточку будут выглядеть очень лаконично. Такой вариант наряда отлично подчеркнет вашу фигуру и обратит внимание многих.
Брючный костюм
На первый взгляд, брючный костюм только для офиса. Однако есть нюанс. Если усовершенствовать его красивыми украшениями, каблуками и вечерним макияжем, такой костюм станет отличным образом для празднования Нового года.
Вечернее платье
Следует обратить внимание на более стилизованные варианты платьев. Подберите хороший корсет. Он хорошо подчеркивает грудь и талию. Можете также взять грубые сапоги, а не каблуки.
Платье с рукавами-фонариками
Этот образ очень стильный. Если выбрать платье из декольте, это произведет впечатление на многих. Также не стоит покупать платье, которое будет слишком длинным.
Ранее "Телеграф" рассказывал, какие цвета будут модными в 2024 году. В следующем году насыщенные оттенки будут трендовыми.