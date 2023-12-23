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Будете самой роскошной: самые яркие образы на Новый год 2024

Автор
Наталья Дума Наталья Дума
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Какое платье одеть на Новый год 2024
Какое платье одеть на Новый год 2024. Фото paramoloda.ua

Выбрав один из этих образов, вы будете сиять в новогоднюю ночь

До Нового года остались считанные дни. Многие не успели купить новогодний образ. Именно поэтому мы подготовили несколько стильных и ярких вариантов. А раньше мы уже рассказывали, какой маникюр сделать на Новый год.

2024 — год Зеленого Деревянного Дракона. Это животное любит зеленый, красный и синий цвета. Однако не только эти цвета Дракон предпочитает. Об этом рассказали на unian.

Самые яркие образы на Новый год

Блестящий костюм

Серебро и золото – отличные цвета для привлечения внимания Дракона. Длинная юбка с вырезом и короткий топ будут хорошо выглядеть и вы соберете на себе много взглядов. Смело выбирайте такой костюм для Нового года.

Блестящий костюм
Стильный блестящий костюм

Костюм в сеточку

Короткая юбка и топ в сеточку будут выглядеть очень лаконично. Такой вариант наряда отлично подчеркнет вашу фигуру и обратит внимание многих.

Костюм в сеточку
Костюм в сеточку

Брючный костюм

На первый взгляд, брючный костюм только для офиса. Однако есть нюанс. Если усовершенствовать его красивыми украшениями, каблуками и вечерним макияжем, такой костюм станет отличным образом для празднования Нового года.

Брючный костюм
Брючный костюм с акцентными деталями

Вечернее платье

Следует обратить внимание на более стилизованные варианты платьев. Подберите хороший корсет. Он хорошо подчеркивает грудь и талию. Можете также взять грубые сапоги, а не каблуки.

вечернее платье
Вечернее платье с корсетом

Платье с рукавами-фонариками

Этот образ очень стильный. Если выбрать платье из декольте, это произведет впечатление на многих. Также не стоит покупать платье, которое будет слишком длинным.

Платье с рукавами-фонариками
Платье с рукавами-фонариками

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие цвета будут модными в 2024 году. В следующем году насыщенные оттенки будут трендовыми.

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