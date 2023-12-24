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Как выбрать и с чем сочетать стильные шерстяные юбки зимой (фото)

Автор
Галина Струс Галина Струс
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Красивая шерстяная юбка только дополнит ваш образ Новость обновлена 24 декабря 2023, 08:25
Красивая шерстяная юбка только дополнит ваш образ. Фото Freepik

Модный тренд на зиму 2024

Обычно зимой девушки прячут платья и юбки подальше в шкаф до более теплых времен. Однако, как считают стилисты, зима не время отказываться от стильных юбок, главное подобрать этот предмет гардероба правильно. Мы уже рассказывали, как вплетать в образы рождественский свитер, а сегодня делимся, как и с чем носить шерстяные юбки зимой.

Конечно, зимой нужно подбирать гардероб соответственно погоде, так что именно плотные шерстяные юбки отличный вариант, пишет today.ua. Они не дадут замерзнуть и будут выглядеть очень стильно и элегантно.

Как выбрать модный фасон и с чем носить шерстяные юбки

Прямой крой

Одним из самых популярных трендов стали шерстяные юбки классического прямого кроя. Остановите свой выбор на длине миди и смело вплетайте в деловые и ежедневные образы шерстяную юбку. Этот крой отлично подходит разным типам фигуры, а высокая посадка хорошо подчеркивает талию и бедра. Носить такую юбку можно с базовыми водолазками, кардиганами, пиджаками.

шерстяная юбка
Фото: Pinterest

А-силуэт

Классический А-силуэт не выходит из моды и прекрасно выглядит на любом типе фигуры. Так что можете присмотреть для себя шерстяную юбку такой модели. Обратите внимание на более короткие и средние по длине фасоны. Не обязательно носить однотонные юбки, можно выбрать и геометрический принт. К такой юбке можно обуть ботинки челси или сапоги-трубы.

юбка на зиму
Фото: Pinterest

Длина макси

Чтобы точно не замерзнуть зимой и оставаться стильной, рассмотрите варианты макси длины шерстяных юбок. В такой юбке вам будет тепло и уютно, а выглядеть вы будете очень элегантно. Здесь лучше всего остановиться на базовых оттенках, но и принт-клетка будет выглядеть ультрамодно.

длинная юбка на зиму
Фото: Pinterest

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