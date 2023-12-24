Зеленый, красный и нюдовый цвета: вот как украсить ногти для встречи Нового 2024 года (фото)

Создайте зимний дизайн маникюра, нарисовав на трех актуальных цветах

Год Кролика порадовал нас многочисленными трендами в нейл-арт-индустрии. Но в преддверии Нового года 2024, который будет олицетворять Зеленый Дракон, важно следить за новыми направлениями в мире маникюра.

В этом сезоне особенно актуальными цветами для ваших ногтей будут зеленый, красный и нюдовый. "Телеграф" предлагает нарядиться в новогоднюю ночь в красивый наряд и завершить образ маникюром трендового дизайна. Смотрите и выбирайте на свой вкус!

Зеленый маникюр

Приукрасьте зеленый фон блестками и белой елкой. Или примените стразы, чтобы создать изображения снежинок и новогодних украшений.

Красный маникюр

Все ногти окрасьте в красный цвет, а на одном из них добавьте рисунок белой снежинки или елочки. Также можно покрыть один из ногтей прозрачным лаком и нарисовать на нем бокал с красным вином или изобразить Санта-Клауса в красной шапке.

Нюдовый маникюр

Добавьте к нему блеск золота. Вы также можете создать зимний дизайн, нарисовав различные элементы, такие как снежинки, звездочки или линии, напоминающие упаковку конфет. Нюдовый фон можно дополнить узорами, к примеру, в виде плетеного свитера.

Ранее украинский дизайнер Андре Тан рассказал, в чем встретить Новый год 2024, чтобы задобрить Дракона. Важно выбрать не только правильный цвет наряда, но и материал и аксессуары.