Зеленый, красный и нюдовый цвета: вот как украсить ногти для встречи Нового 2024 года (фото)
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Создайте зимний дизайн маникюра, нарисовав на трех актуальных цветах
Год Кролика порадовал нас многочисленными трендами в нейл-арт-индустрии. Но в преддверии Нового года 2024, который будет олицетворять Зеленый Дракон, важно следить за новыми направлениями в мире маникюра.
В этом сезоне особенно актуальными цветами для ваших ногтей будут зеленый, красный и нюдовый. "Телеграф" предлагает нарядиться в новогоднюю ночь в красивый наряд и завершить образ маникюром трендового дизайна. Смотрите и выбирайте на свой вкус!
Зеленый маникюр
Приукрасьте зеленый фон блестками и белой елкой. Или примените стразы, чтобы создать изображения снежинок и новогодних украшений.
Красный маникюр
Все ногти окрасьте в красный цвет, а на одном из них добавьте рисунок белой снежинки или елочки. Также можно покрыть один из ногтей прозрачным лаком и нарисовать на нем бокал с красным вином или изобразить Санта-Клауса в красной шапке.
Нюдовый маникюр
Добавьте к нему блеск золота. Вы также можете создать зимний дизайн, нарисовав различные элементы, такие как снежинки, звездочки или линии, напоминающие упаковку конфет. Нюдовый фон можно дополнить узорами, к примеру, в виде плетеного свитера.
Ранее украинский дизайнер Андре Тан рассказал, в чем встретить Новый год 2024, чтобы задобрить Дракона. Важно выбрать не только правильный цвет наряда, но и материал и аксессуары.