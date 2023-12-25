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Не только зеленый и золотой: в каких цветах встречать год Дракона 2024 для привлечения счастья и успеха

Автор
Галина Струс Галина Струс
Дата публикации
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Автор
Какое платье выбрать на новый год Новость обновлена 25 декабря 2023, 09:46
Какое платье выбрать на новый год. Фото Freepik

Названы главные цвета Нового года

Ровно через неделю украинцы будут встречать Новый 2024 год, который пройдет под покровительством Зеленого Деревянного Дракона. Чтобы привлечь счастье, богатство и удачу в новом году, нужно выбрать подходящий наряд для новогодней ночи.

Как пишет "Телеграф", главные оттенки в этом году — зеленый, золотистый и огненно-красный. Именно в нарядах этого цвета нужно встречать год Дракона 2024.

В чем встречать Новый год 2024

Для праздничной вечеринки идеальным вариантом будет платье насыщенного изумрудного, сочно-зеленого или оливкового оттенка. Смело выбирайте фасоны с пайетками и яркими золотистыми элементами. Также уместным будет золотистое или огненно-красное платье с золотистым декором или украшениями.

платья на новый год
Фото: Pinterest

Однако, не только зеленые, золотистые и красные оттенки привлекают Дракона. В новогоднюю ночь можно выбрать наряды и других оттенков, которые также принесут вам счастье, успех, жизненную энергию и радость.

образы на новый год
Фото: Pinterest

Например, можно надеть платья и костюмы белоснежного, оранжевого, серебристого, ярко-розового, бордового и фиолетового цветов. Эти оттенки также понравятся символу года Дракону. Дополнить наряды можно золотистыми и серебристыми украшениями, а также пайетками, стразами и яркой бижутерией и аксессуарами.

наряд на новый год
Фото: Pinterest

Каких цветов нужно избегать

Считается, что в 2024 году нужно избегать всех темных оттенков. Для праздничной вечеринки не подойдут черный, темно-синий, коричневый и серый оттенки.

маленькое черное платье
Фото: Pinterest

Ранее "Телеграф" рассказывал, как украсить ногти для встречи Нового 2024 года. Зеленый, красный и нюдовый — главные цвета.

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#Новый год 2024 #мода на новый год