Не только зеленый и золотой: в каких цветах встречать год Дракона 2024 для привлечения счастья и успеха

Названы главные цвета Нового года

Ровно через неделю украинцы будут встречать Новый 2024 год, который пройдет под покровительством Зеленого Деревянного Дракона. Чтобы привлечь счастье, богатство и удачу в новом году, нужно выбрать подходящий наряд для новогодней ночи.

Как пишет "Телеграф", главные оттенки в этом году — зеленый, золотистый и огненно-красный. Именно в нарядах этого цвета нужно встречать год Дракона 2024.

В чем встречать Новый год 2024

Для праздничной вечеринки идеальным вариантом будет платье насыщенного изумрудного, сочно-зеленого или оливкового оттенка. Смело выбирайте фасоны с пайетками и яркими золотистыми элементами. Также уместным будет золотистое или огненно-красное платье с золотистым декором или украшениями.

Фото: Pinterest

Однако, не только зеленые, золотистые и красные оттенки привлекают Дракона. В новогоднюю ночь можно выбрать наряды и других оттенков, которые также принесут вам счастье, успех, жизненную энергию и радость.

Фото: Pinterest

Например, можно надеть платья и костюмы белоснежного, оранжевого, серебристого, ярко-розового, бордового и фиолетового цветов. Эти оттенки также понравятся символу года Дракону. Дополнить наряды можно золотистыми и серебристыми украшениями, а также пайетками, стразами и яркой бижутерией и аксессуарами.

Фото: Pinterest

Каких цветов нужно избегать

Считается, что в 2024 году нужно избегать всех темных оттенков. Для праздничной вечеринки не подойдут черный, темно-синий, коричневый и серый оттенки.

Фото: Pinterest

Ранее "Телеграф" рассказывал, как украсить ногти для встречи Нового 2024 года. Зеленый, красный и нюдовый — главные цвета.